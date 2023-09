Rumor Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo Mempamerkan Grafik dan Masa Muat yang Diperbaiki

Khabar angin mengenai konsol Nintendo seterusnya, yang dipanggil 'Switch 2', telah tersebar baru-baru ini. Menurut laporan daripada Eurogamer dan VGC, pembangun terpilih berpeluang untuk mendemonstrasikan konsol semasa Gamescom 2023. Demo itu menampilkan versi dipertingkatkan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, walaupun spesifik penambahbaikan tidak diberikan pada masa itu.

Butiran khabar angin baharu kini telah muncul daripada podcast Nate the Hate baru-baru ini. Hos mendakwa bahawa demo teknologi Gamescom mempamerkan Breath of the Wild berjalan pada 4K 60fps, dengan peningkatan yang ketara ialah pembasmian masa muat. Adalah penting untuk menjelaskan bahawa khabar angin ini tidak membayangkan bahawa tajuk pelancaran Switch akan dikeluarkan semula dengan perkakasan seterusnya. Sebaliknya, ia digunakan untuk menunjukkan kemajuan teknikal pengganti.

Terdapat juga dakwaan bahawa demo teknologi menggunakan DLSS 3.5, teknologi peningkatan AI masa nyata Nvidia. Walau bagaimanapun, adalah tidak pasti sama ada demo menggunakan set ciri penuh versi 3.5, seperti penjanaan bingkai. Kemasukan DLSS telah menjadi topik spekulasi untuk pengganti Switch selama beberapa tahun, dan sebutan versi 3.5 pastinya menarik.

Semasa perbualan podcast, hos menyebut bahawa Mac 2024 adalah tarikh yang mungkin walaupun tidak jelas sama ada ini merujuk kepada tarikh pendedahan atau keluaran. Khabar angin terdahulu awal tahun ini mencadangkan keluaran lewat 2024 untuk Switch 2.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa khabar angin ini tidak disahkan secara rasmi oleh Nintendo pada masa ini. Maklumat itu berdasarkan sumber dan khabar angin. Selain itu, jika spesifikasi ini tepat, adalah penting untuk mempertimbangkan bahawa demo teknologi yang dipaparkan di Gamescom mungkin tidak semestinya mencerminkan ciri konsol akhir.

Oleh kerana khabar angin ini terus disebarkan, adalah menarik untuk merenungkan kemungkinan versi Breath of the Wild yang dipertingkatkan pada 'Switch 2'. Walau bagaimanapun, sehingga pengumuman rasmi dibuat oleh Nintendo, khabar angin ini harus diambil dengan sebutir garam.

