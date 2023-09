Bank Rizab India akan Melancarkan Perintis Mata Wang Digital Bank Pusat untuk Pinjaman Antara Bank menjelang Oktober

Reserve Bank of India (RBI) bersedia untuk melancarkan perintis Mata Wang Digital Bank Pusat (CBDC) untuk peminjaman antara bank atau transaksi pasaran wang pada Oktober, menurut Ajay Kumar Choudhary, Pengarah Eksekutif di bank pusat itu. Langkah ini dibuat selepas kejayaan penskalaan perintis CBDC, juga dikenali sebagai e-rupee, untuk sektor runcit.

Perintis CBDC borong, yang dipanggil Digital Rupee-Wholesale (eW), telah dilancarkan pada 1 November 2022, dengan kes penggunaan utamanya ialah penyelesaian urus niaga pasaran sekunder dalam sekuriti kerajaan. Choudhary menyatakan bahawa CBDC borong akan diperkenalkan dalam pasaran panggilan sama ada bulan ini atau bulan depan.

Pengenalan CBDC pada mulanya diumumkan dalam Belanjawan Kesatuan 2022-23 oleh Menteri Kewangan Nirmala Sitharaman. Pindaan telah dibuat kepada seksyen berkaitan Akta RBI, 1934, melalui kelulusan Rang Undang-undang Kewangan 2022 untuk menampung CBDC.

Untuk projek perintis CBDC borong, RBI memilih sembilan bank, termasuk State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, YES Bank, IDFC First Bank dan HSBC.

Selain CBDC borong, RBI telah pun melancarkan perintis untuk versi runcit CBDC (eR). ER ialah token digital yang mewakili tender yang sah dan dikeluarkan dalam denominasi yang sama seperti mata wang kertas dan syiling. Ia diedarkan melalui pengantara kewangan seperti bank, dan pengguna boleh berurus niaga dengannya melalui dompet digital yang disediakan oleh bank yang mengambil bahagian.

RBI mempamerkan pelbagai inisiatif digital dalam sektor kewangan, termasuk CBDC, di pavilion pameran semasa Sidang Kemuncak G20.

Definisi:

– Mata Wang Digital Bank Pusat (CBDC): Bentuk digital mata wang negara yang dikeluarkan dan dikawal oleh bank pusat.

– Pinjaman antara bank: Proses di mana bank meminjam dana antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan mudah tunai jangka pendek mereka.

– Panggilan pasaran wang: Pasaran di mana bank dan institusi kewangan meminjam dan meminjamkan dana untuk satu hari atau semalaman.