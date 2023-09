RBI Berkemungkinan Memulakan Juruterbang Rupee Digital

By

Reserve Bank of India (RBI) bersedia untuk melancarkan perintis Mata Wang Digital Bank Pusat (CBDC) untuk pasaran wang pinjaman atau panggilan antara bank menjelang Oktober, menurut Ajay Kumar Choudhary, Pengarah Eksekutif di bank pusat itu. Ini berlaku selepas pelancaran perintis untuk CBDC borong yang dikenali sebagai Digital Rupee-Wholesale (eW) pada 1 November 2022, yang pada mulanya memfokuskan pada menyelesaikan urus niaga pasaran sekunder dalam sekuriti kerajaan.

Pengenalan CBDC telah diumumkan dalam Belanjawan Kesatuan 2022-23 oleh Menteri Kewangan Nirmala Sitharaman, dan pindaan yang diperlukan kepada Akta RBI, 1934, telah dibuat untuk memudahkannya dengan kelulusan Rang Undang-undang Kewangan 2022.

RBI telah memilih sembilan bank, termasuk State Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank dan YES Bank, untuk projek perintisnya untuk CBDC borong. Selain itu, bank pusat telah pun melancarkan perintis untuk versi runcit CBDC (eR) pada 1 Disember 2022. ER ialah token digital yang mewakili tender yang sah dan tersedia dalam denominasi yang sama seperti mata wang kertas dan syiling.

RBI mempamerkan pelbagai inisiatif digital dalam sektor kewangan, termasuk CBDC, di pavilion pameran G20 Summit.

