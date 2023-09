Pokémon Scarlet dan Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero Dikeluarkan

By

Pokémon Scarlet dan Violet DLC yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, dengan bahagian pertama bertajuk 'The Teal Mask' dikeluarkan minggu ini. Jurulatih kini boleh memulakan pengembaraan baharu di tanah Kitakami, menemui Pokémon baharu, meneroka tempat baharu dan mengalami cerita baharu.

Salah satu penambahan yang menarik dalam DLC ini ialah pengenalan The Heroes of Kitakami, sekumpulan jurulatih berkuasa yang memainkan peranan penting dalam cerita. Jurulatih akan mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan mereka, belajar tentang perjalanan mereka, dan mungkin juga mencabar mereka untuk bertempur.

Kampung Kitakami juga menjadi tumpuan utama dalam DLC ini, membolehkan jurulatih menyelami budayanya yang kaya dan menemui rahsianya. Ia adalah tempat yang meriah dan meriah yang menawarkan suasana yang unik berbanding kawasan lain dalam permainan.

Tambahan pula, jurulatih akan menemui Pokémon biasa yang telah berhijrah dari wilayah lain dan menjadikan Kitakami rumah baharu mereka. Salah satu Pokémon tersebut ialah Polteageist, spesies yang baru ditemui eksklusif untuk DLC ini. Reka bentuk dan kebolehannya menjadikannya tambahan yang menarik kepada mana-mana pasukan jurulatih.

Jika anda sedang mempertimbangkan untuk membeli DLC, perlu diperhatikan bahawa "Harta Karun Tersembunyi Area Zero" didatangkan dengan dua bahagian - 'The Teal Mask' dan 'The Indigo Disk'. Selain itu, ia termasuk set seragam yang mewakili semua musim, membolehkan jurulatih menyesuaikan penampilan watak dalam permainan mereka.

Pastikan anda memilih versi DLC yang serasi dengan salinan permainan anda sendiri semasa membuat pembelian.

Kesimpulannya, keluaran Pokémon Scarlet dan DLC Violet menandakan babak baharu yang menarik dalam permainan. Dengan Pokémon baharu, cerita yang memikat dan lokasi yang menakjubkan, ia mesti dimiliki oleh mana-mana jurulatih Pokémon yang bersemangat untuk pengembaraan baharu.

Sumber:

– Pokémon (@Pokemon) di Twitter