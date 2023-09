Masa Tayangan untuk The Teal Mask DLC dalam Pokemon Scarlet dan Violet

Jurulatih di seluruh dunia sedang tidak sabar-sabar menunggu keluaran Pokemon Scarlet dan Violet DLC pertama, The Teal Mask. Ditetapkan untuk dilancarkan pada hari Rabu, 13 September, pemain ingin tahu tentang masa keluaran khusus di rantau mereka.

Menurut maklumat yang disahkan, The Teal Mask DLC akan dikeluarkan pada masa berikut:

– 6 petang Waktu Pasifik (12 September)

– 8 malam Waktu Tengah (12 September)

– 9 malam Waktu Timur (12 September)

– 2 pagi Waktu UK (13 September)

– 3 pagi Waktu Eropah Tengah (13 September)

– 5:30 pagi Waktu India (13 September)

– 9 pagi Waktu Jepun (13 September)

Masa ini mungkin tertakluk kepada perubahan, tetapi permainan dijangka akan dilancarkan sekitar masa yang disediakan. Pemain harus sentiasa dikemas kini untuk sebarang pengumuman mengenai perubahan masa keluaran.

Teal Mask ialah sebahagian daripada The Hidden Treasure of Area Zero DLC untuk Pokemon Scarlet dan Violet. DLC membawa pemain dalam lawatan sekolah ke Kitakami, sebuah perkampungan meriah yang dipenuhi dengan aktiviti perayaan dan penjual jalanan. Syarikat Pokemon telah pun menggoda raksasa poket baharu, Legendaries, dan watak yang akan diperkenalkan dalam The Teal Mask.

Kebocoran juga telah mendedahkan maklumat tambahan tentang kebolehan baharu, penyertaan Pokedex dan raksasa poket seperti Bloodmoon Ursaluna. Bahagian kedua The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, dipanggil The Indigo Disk, dijadualkan untuk keluaran Q4/Winter pada tahun 2023.

Pemain yang ingin merasai The Teal Mask DLC perlu memiliki sama ada Pokemon Scarlet atau Pokemon Violet. Mereka yang memiliki kedua-dua permainan perlu membeli salinan berasingan The Teal Mask.

Walaupun masalah teknikal awal yang menjejaskan pengalaman dan pengalaman pemain, Pokemon Scarlet dan Violet telah melancarkan pelancaran yang sangat berjaya, menjadi keluaran Nintendo terbesar sepanjang masa dengan 10 juta salinan terjual dalam tiga hari pertama.

