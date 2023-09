NIS America Hos Jualan eShop September 2023

NIS America kini menawarkan jualan September 2023 di Nintendo Switch eShop, yang menampilkan beberapa permainan pada harga terendah mereka pernah. Beberapa permainan yang diserlahkan termasuk The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, Monark dan banyak lagi. Dengan lebih dua dozen tajuk didiskaun, pemain boleh mengharapkan untuk mendapatkan tawaran hebat pada pelbagai genre.

Antara permainan yang dijual ialah Destiny Connect, Happy Birthday, Kamiwaza: Way of the Thief, Mad Rat Dead, Penny-Punching Princess, Poison Control, R-Type Final 2, dan banyak lagi. Harga telah dikurangkan secara mendadak, dengan permainan seperti The Legend of Heroes: Trails from Zero dan The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III kini boleh didapati dengan harga hanya $27.99 setiap satu.

Peminat siri Legend of Heroes boleh memanfaatkan jualan ini untuk melengkapkan koleksi mereka atau mengalami RPG yang terkenal ini buat kali pertama. Monark, tajuk yang sangat dinanti-nantikan daripada penerbit, juga boleh didapati pada harga diskaun $29.99.

Jualan NIS America September 2023 Switch eShop akan diteruskan sehingga 11 September 2023, memberikan pemain masa yang cukup untuk menyemak imbas dan membeli permainan yang mereka inginkan. Sama ada anda peminat RPG, aksi-pengembaraan atau permainan teka-teki, jualan ini menawarkan sesuatu untuk semua orang.

Jadi jangan lepaskan tawaran hebat ini dan pergi ke Nintendo Switch eShop sekarang untuk memanfaatkan jualan NIS America September 2023.

