Adakah Nintendo Switch 2 Hanya Sekitar Sudut?

Spekulasi mengenai pelepasan Nintendo Switch 2 yang sangat dinanti-nantikan terus dibina, dengan beberapa orang dalam mencadangkan bahawa konsol baharu itu membuat penampilan di Gamescom bulan lepas. Walaupun tiada siapa yang tahu pasti bila konsol seterusnya akan memasuki pasaran, pakar industri meramalkan format baharu dalam tempoh dua tahun akan datang.

Eurogamer baru-baru ini melaporkan bahawa Switch 2 telah dipamerkan di Gamescom, menjalankan versi dipertingkatkan permainan popular, Zelda: Breath Of The Wild. Walaupun Eurogamer tidak menyaksikan sendiri konsol tersebut, dipercayai beberapa demo teknologi telah dibentangkan semasa acara tersebut. Walaupun terdapat khabar angin tentang versi Zelda yang dinaik taraf yang mengiringi Switch 2, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peningkatan Breath Of The Wild yang ditunjukkan di Gamescom hanyalah demo teknologi dan mungkin tidak dikeluarkan secara terbuka.

Sebagai tambahan kepada laporan Eurogamer, laman web VGC telah mengesahkan kehadiran Switch 2 di Gamescom dan memberikan butiran lanjut. Menurut VGC, versi Breath Of The Wild yang dipertingkatkan berjalan pada kadar bingkai dan resolusi yang lebih tinggi, dan demonstrasi menggunakan teknologi peningkatan DLSS Nvidia dan pengesanan sinar termaju. Ciri-ciri ini menjadikan visual setanding dengan yang dilihat pada Xbox Series X/S dan PlayStation 5.

Walaupun tarikh keluaran tepat Switch 2 masih tidak diketahui, ia telah dicadangkan bahawa pelancaran 2024 dirancang. Walau bagaimanapun, jika pembuatan dan ketersediaan komponen membenarkan, Nintendo mungkin mengeluarkan konsol lebih awal daripada jadual. Perlu diingat bahawa tiada pengumuman rasmi mengenai pelancaran konsol telah dibuat.

Dalam pada itu, khabar angin bertiup kencang tentang kemungkinan acara Nintendo Direct akan berlangsung dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, memandangkan pendekatan Nintendo yang tidak konvensional terhadap pengumuman, sukar untuk diramalkan bila mereka akan mendedahkan secara rasmi Switch 2. Buat masa ini, peminat tidak sabar menunggu sebarang berita rasmi mengenai konsol yang sangat dinanti-nantikan itu.

