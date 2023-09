Marathon Digital Holdings Menerima Syor "Tahan" daripada Penganalisis

By

Menurut MarketBeat, Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) telah diberi cadangan konsensus "Tahan" oleh tujuh firma penyelidikan. Empat penganalisis telah menilai saham itu sebagai pegangan, manakala tiga telah mengesyorkan membeli saham syarikat. Harga sasaran purata 12 bulan di kalangan penganalisis yang telah mengemas kini liputan mereka pada saham pada tahun lalu ialah $13.67.

Baru-baru ini, beberapa penganalisis penyelidikan telah mengeluarkan laporan mengenai Marathon Digital. StockNews.com menaik taraf syarikat itu kepada penarafan "jual", manakala HC Wainwright mengulangi penarafan "beli" dengan sasaran harga $20.00. B. Riley meningkatkan sasaran harga mereka daripada $8.00 kepada $11.00 dan memberikan saham itu penarafan "neutral". Chardan Capital menurunkan taraf Marathon Digital daripada penarafan "beli" kepada penarafan "neutral" dan menetapkan sasaran harga $15.00.

Saham Marathon Digital dibuka pada $10.91 pada hari Jumaat. Syarikat itu mempunyai paras terendah satu tahun $3.11 dan tertinggi satu tahun $19.88. Ia mempunyai nisbah hutang kepada ekuiti 1.24, nisbah cepat 14.91, dan nisbah semasa 14.91. Purata pergerakan lima puluh hari ialah $14.69, manakala purata pergerakan dua ratus hari ialah $11.09. Syarikat itu mempunyai permodalan pasaran $1.90 bilion, nisbah P/E -2.75, dan beta 5.11.

Dalam laporan pendapatan terbaharunya, Marathon Digital melaporkan kerugian ($0.13) sesaham untuk suku tersebut, yang berada di bawah anggaran penganalisis sebanyak ($0.03) sesaham. Syarikat itu mempunyai pendapatan $81.76 juta, berbanding anggaran konsensus $83.20 juta. Marathon Digital mempunyai margin bersih negatif sebanyak 284.21% dan pulangan negatif ke atas ekuiti sebanyak 15.80%.

Aktiviti perdagangan orang dalam juga terkenal di Marathon Digital. Pengarah Said Ouissal menjual 15,000 saham saham syarikat pada 22 Ogos, manakala Pengarah Ashu Swami menjual 11,000 saham pada 31 Ogos. Sehingga kini, 0.54% saham dimiliki oleh orang dalam syarikat.

Dari segi perdagangan institusi, beberapa pelabur baru-baru ini telah mengubah suai pegangan Marathon Digital mereka. Bank of New York Mellon Corp meningkatkan pegangannya sebanyak 1.0%, manakala HighTower Advisors LLC dan Private Advisor Group LLC juga mengangkat jawatan mereka dalam syarikat itu. MetLife Investment Management LLC dan Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt SYS turut meningkatkan pegangan mereka.

Marathon Digital Holdings, Inc. beroperasi sebagai syarikat teknologi aset digital yang melombong aset digital dengan tumpuan pada ekosistem rantaian blok di Amerika Syarikat. Syarikat itu dahulunya dikenali sebagai Marathon Patent Group, Inc. dan menukar namanya kepada Marathon Digital Holdings, Inc. pada Februari 2021.

Sumber:

– MarketBeat

– StockNews.com

– HC Wainwright

– B. Riley

– Chardan Capital

– Titik Kompas