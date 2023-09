Cara Menggunakan Grav Jump dalam Starfield: Panduan untuk Mengembara Merentasi Sistem

By

Dalam permainan Starfield yang sangat dinanti-nantikan, salah satu ciri yang paling penting ialah lompatan Grav. Keupayaan inovatif ini membolehkan pemain mengembara merentasi pelbagai sistem planet dan galaksi. Jika anda ingin meneroka planet yang berbeza dan memulakan pengembaraan yang mendebarkan, anda perlu menguasai lompatan Grav.

Sama seperti konsep perjalanan antara bintang dalam filem fiksyen sains, menggunakan lompatan Grav di Starfield memerlukan beberapa langkah. Langkah pertama dan paling penting ialah memperuntukkan kuasa kepada pemacu Grav. Proses peruntukan kuasa ini adalah penting untuk lompatan Grav yang berjaya.

Untuk melakukan lompatan Grav di Starfield, ikuti langkah mudah ini:

1. Buka carta bintang dan pilih sistem yang anda ingin pergi. Perlu diingat bahawa anda hanya boleh pergi ke sistem bertanda putih, manakala sistem merah akan berada di luar jangkauan buat masa ini.

2. Setelah anda memilih sistem yang diingini, klik pada butang “Lompat”. Ini akan menggesa permainan meminta anda memperuntukkan kuasa kepada pemacu Grav anda.

3. Gunakan kekunci anak panah anda untuk mengambil kuasa dari bahagian lain dan menyimpannya dalam rizab. Kemudian, pindahkan kuasa yang disimpan ke dalam pemacu Grav.

4. Selepas memperuntukkan kuasa, cuba mulakan lompatan sekali lagi dan pemacu Grav anda akan berfungsi dengan baik. Pada mulanya, pemacu Grav mungkin lemah, tetapi anda mempunyai pilihan untuk menaik tarafnya.

Untuk menaik taraf pemanduan Grav anda, lawati mana-mana Juruteknik Perkhidmatan Kapal yang terletak di bandar utama berhampiran pod pendaratan. Menaik taraf pemacu Grav akan membolehkan anda pergi ke sistem bintang yang sebaliknya tidak boleh diakses.

Ingat bahawa meneroka sistem bintang baharu dan meningkatkan keupayaan kapal anda adalah kedua-dua aspek utama pengalaman Starfield. Jadi, manfaatkan sepenuhnya ciri lompat Grav dan mulakan pengembaraan yang mendebarkan dalam permainan.

Sumber:

– Rishov Mukherjee, pengarang “Starfield: How to use Grav jump,” Dexerto (2023).

– Bethesda Game Studios, pembangun Starfield.