The Nothing Phone (2) Menerima Kemas Kini kepada Nothing OS 2.0.3

Nothing Phone (2) telah menerima kemas kini kepada Nothing OS 2.0.3, membawa bersamanya pembetulan pepijat dan ciri baharu. Salah satu tambahan yang ketara ialah ciri sokongan Zomato Glyph Progress, yang membolehkan pengguna di India menjejaki kemajuan pesanan makanan mereka melalui LED glyph di bahagian belakang telefon bimbit. Untuk mendayakan ciri ini, pengguna boleh menavigasi ke Tetapan > Antara Muka Glyph > Kemajuan Glyph.

Satu lagi ciri baharu yang diperkenalkan dalam kemas kini ini ialah widget Kompas. Pengguna boleh menambahkan widget ini pada telefon mereka dan meleret ke bawah padanya untuk mengakses lebih banyak maklumat. Selain itu, kemas kini termasuk UI baharu yang muncul apabila telefon berada dalam mod poket. Ciri ini menghalang sentuhan tidak sengaja pada paparan semasa peranti berada di dalam poket pengguna.

Kemas kini juga membawa togol "Tingkatkan 'Keserasian OTG'" dalam menu tetapan. Ciri ini, juga dikenali sebagai "On The Go," membolehkan pengguna menyambungkan pemacu kilat USB atau kabel USB ke telefon mereka melalui port pengecasan.

Dari segi pembetulan pepijat, kemas kini Nothing OS 2.0.3 meningkatkan resolusi tangkapan perakam skrin, melaraskan kelajuan animasi papan kekunci apabila membuka laci aplikasi, meningkatkan maklum balas haptik, menstabilkan sambungan NFC dan Bluetooth serta membuat pelarasan UI kecil.

Perlu diingat bahawa kemas kini akan dilancarkan pada masa yang berbeza di pasaran yang berbeza untuk Nothing Phone (2). Pengguna boleh memuat turun dan memasang kemas kini dengan pergi ke Tetapan > Sistem > Kemas kini sistem > Muat turun dan Pasang. Kemas kini mempunyai saiz fail 99.39MB.

Tiada apa-apa yang telah mengesahkan komitmennya untuk menyediakan kemas kini tetap untuk Nothing Phone (2), menjanjikan tiga peningkatan versi Android dan empat tahun kemas kini patch keselamatan dwi-bulanan, sama seperti yang ditawarkan untuk Nothing Phone (1) sebelumnya.

Sumber: Tiada apa-apa