Dapatkan Tawaran Luar Biasa untuk Produk Permainan dan Hiburan

Jika anda berada di pasaran untuk PlayStation 5, Dell mempunyai tawaran hebat untuk anda. Untuk $499.99, anda boleh mendapatkan PS5 dengan pemacu cakera, dan Dell akan melemparkan kad eGift $75 untuk pembelian masa hadapan. Ini bermakna anda boleh menggunakan kad hadiah untuk membeli tajuk penting seperti Marvel's Spider-Man: Miles Morales dan Ghost of Tsushima: Director's Cut, serta aksesori seperti pengawal DualSense dan set kepala Astro A40 TR. Kad hadiah $75 akan dihantar kepada anda melalui e-mel dalam masa 20 hari selepas pembelian anda.

Rollacrit, pasukan veteran dari ThinkGeek, telah membawa balik Beg Pegangan yang lagenda. Tawaran eksklusif Kickstarter ini membolehkan anda menjimatkan $50 pada harga runcit dengan mencagarkan sebelum 4 Okt. Beg Pegangan adalah luas, tahan lasak dan serba boleh, dengan penambahbaikan baharu seperti penutup hujan terbina dalam, tali berganda tersembunyi yang mengubahnya ke dalam beg galas, dan ruang minuman. Terdapat juga barangan tambahan yang tersedia untuk mereka yang berjanji pada peringkat $185, termasuk azimat tarik zip tambahan, tali bahu bersandar velcro untuk tampalan dan set dadu resin tersuai.

Untuk peminat Nintendo Switch, Walmart menawarkan Switch OLED pada harga $309.99 dan bukannya $349.99 biasa. Perjanjian ini dipenuhi oleh Walmart daripada penjual semula pihak ketiga, tetapi anda masih akan menerima waranti Nintendo setahun dan penghantaran serta pemulangan percuma.

Jika anda memerlukan lebih banyak ruang storan untuk Nintendo Switch anda, Amazon mempunyai diskaun pada kad microSD Samsung EVO Select. Model 256 GB tersedia pada harga $19.99 (adalah $24.76), manakala versi 512 GB dijual pada harga $29.99 (adalah $39.99).

Jika anda peminat Taco Bell dan makanan Mexico, tandai kalendar anda untuk Taco Selasa pada 12 Sep. Untuk meraikannya, Taco Bell dan Doordash menawarkan diskaun $5 untuk pesanan $15 atau lebih di Taco Bell dan restoran Mexico lain yang mengambil bahagian. Hanya gunakan kod promosi TACOTAB semasa pembayaran melalui Doordash untuk menikmati tawaran yang lazat ini.

Dalam dunia hiburan, prapesan My Pokemon Baking Book di Amazon dengan harga $22.39 (adalah $27.99). Buku ini mengandungi resipi untuk gula-gula lazat yang diilhamkan oleh Pokemon kegemaran anda, seperti Igglybuff Chocolate Raspberry Cupcakes dan Bidoof Peanut Butter Pretzel Tarts.

Jika anda peminat The Nightmare Before Christmas karya Tim Burton, anda boleh prapesan Vinyl Lagu The Nightmare Before Christmas pada harga $25 (adalah $35) di Amazon. LP bermuka dua ini ialah iringan yang sempurna untuk versi Blu-ray 4K filem.

Akhir sekali, Target menawarkan diskaun pada Lego Atari 2600. Biasanya berharga $239.99, ia kini boleh didapati dengan harga $208.99. Set 2,532 keping ini merupakan penghormatan kepada konsol klasik dan tajuk ikoniknya, menampilkan konsol Atari 2600, pengawal dan tiga kartrij dengan diorama yang sepadan.

Dengan tawaran luar biasa untuk produk permainan dan hiburan ini, kini adalah masa yang sesuai untuk menikmati hobi dan minat anda.

Definisi:

– Kickstarter: platform crowdfunding di mana individu boleh menyokong projek kreatif.

– Ikrar: untuk membuat komitmen atau berjanji untuk menyokong sesuatu, selalunya melalui sumbangan kewangan.

– OLED: diod pemancar cahaya organik, sejenis teknologi paparan yang terkenal dengan kontras tinggi dan warna terang.

– Kad MicroSD: sejenis kad memori yang biasa digunakan dalam peranti mudah alih seperti telefon pintar dan konsol permainan.

– Kod promosi: satu siri aksara alfanumerik yang digunakan untuk menggunakan diskaun atau tawaran istimewa semasa proses pembayaran.

– LP: pendek untuk main lama, merujuk kepada rekod vinil dengan masa main yang lebih lama.

– Diorama: model tiga dimensi atau perwakilan pemandangan, selalunya digunakan untuk tujuan paparan.

Sumber:

– Perjanjian Dell PlayStation 5: Kedai Dalam Talian Dell

– Beg Pegangan Rollacrit: Kempen Kickstarter

– Tawaran OLED Nintendo Switch Walmart: Kedai Dalam Talian Walmart

– Samsung EVO Pilih kad microSD: Amazon

– Promosi Taco Bell dan Doordash: laman web Taco Bell

– Buku Baking Pokemon Saya: Amazon

– Mimpi ngeri Sebelum Krismas Soundtrack Vinyl: Amazon

– Lego Atari 2600: Kedai Dalam Talian Sasaran