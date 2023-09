Kumpulan Embracer Meneroka Menjual Hiburan Kotak Gear Berikutan Kemunduran Pelaburan

Embracer Group, sebuah konglomerat permainan, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menjual anak syarikatnya, Gearbox Entertainment, dalam usaha untuk pulih selepas kejatuhan perjanjian pembiayaan utama awal tahun ini. Walaupun Embracer sedang meneroka pembeli berpotensi untuk Gearbox, perjanjian tidak dijamin.

Embracer Group telah melakukan pemerolehan pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, mengumpul portfolio besar hartanah permainan dan hiburan. Ini termasuk pemerolehan Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (pembangun Tomb Raider), dan hak kepada francais seperti The Lord of the Rings dan The Hobbit. Bagaimanapun, pengambilalihan ini datang pada kos yang tinggi, yang menjadi isu penting apabila perjanjian pelaburan $2 bilion, dilaporkan daripada kumpulan pelaburan Saudi, gagal pada bulan Jun.

Untuk pulih daripada kemunduran ini, Embracer Group mengumumkan rancangan untuk penstrukturan semula seluruh syarikat, yang merangkumi pemberhentian, langkah pengurangan kos dan pelupusan segmen tertentu. Salah satu pelupusan berpotensi yang sedang dipertimbangkan ialah Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment telah diperoleh oleh Embracer Group pada 2021 dalam perjanjian bernilai sehingga $1.3 bilion. Sejak pengambilalihan, Gearbox telah mengeluarkan dua spin-off siri permainan popular Borderlands, dengan filem Borderlands ditetapkan untuk dikeluarkan pada 2024. Selain itu, keluaran terbaru mereka, Remnant 2, menjadi tajuk terlaris di AS untuk bulan Julai.

Menurut Reuters, Gearbox Entertainment sedang dipasarkan terutamanya kepada kumpulan permainan antarabangsa. Embracer Group berharap dengan menjual Gearbox, mereka dapat menstabilkan kewangan mereka dan menumpukan pada baki portfolio hartanah permainan dan hiburan mereka.

Sumber: Reuters