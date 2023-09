Kelebihan Pertama Memperoleh ID Infinite Penyedia Teknologi Biometrik

First Advantage, penyedia perkhidmatan pemeriksaan dan pengesahan latar belakang pekerjaan, telah mengumumkan pemerolehan penyedia teknologi biometrik, Infinite ID, dengan wang tunai $41 juta. Pemerolehan itu bertujuan untuk mengembangkan rangkaian First Advantage dan tawaran pengesahan identiti untuk pelanggan ASnya.

Infinite ID, yang beribu pejabat di Hicksville, New York, ialah sebuah syarikat portfolio firma pelaburan swasta Enlightenment Capital. Syarikat itu dijangka menjana lebih daripada $10 juta hasil tahunan. Penyedia teknologi biometrik menawarkan alat pengenalan dan pengesahan untuk pelbagai sektor, termasuk pertahanan dan risikan, keselamatan negara, penguatkuasaan undang-undang, keselamatan sempadan, tindak balas bencana dan pengurusan kecemasan, dan keselamatan korporat.

Ketua Pegawai Eksekutif First Advantage, Scott Staples, menyatakan bahawa perisian Infinite ID melengkapkan tawaran RightID dan Perkhidmatan Identiti Digital sedia ada syarikat. Pemerolehan ini dilihat sebagai langkah penting ke arah mengembangkan portfolio produk dan perniagaan teras First Advantage.

Dengan pengambilalihan ini, First Advantage menyasarkan untuk meningkatkan keupayaannya dalam menyediakan penyelesaian teknologi biometrik termaju untuk membantu majikan mengurangkan risiko dan mengekalkan pematuhan. Pengesahan biometrik menawarkan tahap keselamatan yang tinggi dengan menggunakan ciri fizikal atau tingkah laku yang unik, seperti cap jari, pengecaman muka atau imbasan iris, untuk mengesahkan identiti individu.

