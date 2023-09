Menggalakkan Kesaksamaan Gender dalam Ekonomi Digital

Menggalakkan kesaksamaan jantina dan memperkasakan wanita dan gadis adalah penting untuk mencapai hak asasi manusia dan pembangunan mampan. Walau bagaimanapun, jurang digital jantina kekal sebagai penghalang penting untuk mencapai matlamat ini. Menurut data daripada Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa, terdapat 260 juta lebih lelaki daripada wanita menggunakan internet secara global pada 2022, dengan Afrika mengalami penggunaan internet yang sangat rendah dalam kalangan wanita.

Untuk menangani isu ini, Naib Presiden Kamala Harris melancarkan Tabung Ekonomi Digital Wanita pada Mac 2023. Dana ini bertujuan untuk menutup jurang digital jantina dengan membiayai penyelesaian berasaskan bukti yang meningkatkan keselamatan ekonomi dan mata pencarian wanita. Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID) melakukan $50 juta, dan Yayasan Bill & Melinda Gates memberikan $10 juta kepada dana itu, dengan sekurang-kurangnya separuh daripada sumber ini diperuntukkan kepada Afrika. Microsoft dan Kerajaan Republik Korea Selatan turut berjanji masing-masing $10 juta dan $1.6 juta, untuk menyokong pengembangan dana itu.

Berdasarkan kejayaan Tabung Ekonomi Digital Wanita, USAID melancarkan Inisiatif Ekonomi Digital Wanita. Inisiatif ini menghimpunkan kerajaan, syarikat sektor swasta, yayasan, masyarakat sivil dan organisasi pelbagai hala untuk mempercepatkan kemajuan dalam menutup jurang digital jantina. Inisiatif ini memberi tumpuan kepada lima teras:

1. Akses dan Keterjangkauan: Meningkatkan akses kepada internet dan peranti mampu milik untuk wanita, termasuk mereka yang kurang upaya.

2. Produk dan Alat yang Berkaitan: Mereka bentuk dan menyediakan produk dan alatan digital berpaksikan wanita yang memenuhi keperluan mereka dan menyokong penjanaan pendapatan.

3. Literasi dan Kemahiran: Memperkukuh kemahiran digital dan literasi wanita untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam ekonomi digital.

4. Keselamatan dan Keselamatan: Menangani keganasan berasaskan jantina dan gangguan dalam talian, dan meningkatkan perlindungan pengguna dan keselamatan siber.

5. Data dan Cerapan: Mengumpul dan menganalisis data terbahagi jantina untuk lebih memahami perbezaan jantina dan memaklumkan reka bentuk saksama jantina.

Inisiatif ini telah mendapat sokongan yang ketara, dengan rakan kongsi menjanjikan lebih $515 juta untuk merapatkan jurang digital jantina. Beberapa kerajaan, termasuk Australia, Kanada, Finland, Jerman, Jepun, Republik Korea, Sweden dan United Kingdom, telah memperuntukkan dana untuk inisiatif yang menggalakkan kesaksamaan jantina dalam ekonomi digital. Syarikat sektor swasta, dermawan, organisasi pelbagai hala, dan organisasi masyarakat sivil juga komited untuk usaha yang sejajar.

Tindakan kolektif ini bertujuan untuk mengurangkan separuh jurang digital jantina menjelang 2030 dan membuka potensi penuh wanita dan gadis dalam ekonomi digital. Melalui peningkatan akses, alatan yang berkaitan, kemahiran yang dipertingkatkan, langkah keselamatan dan strategi yang dipacu data, wanita akan diberi kuasa untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam ekonomi abad ke-21.

Definisi:

– Jurang Digital Jantina: Perbezaan dalam akses kepada dan penggunaan teknologi digital antara lelaki dan wanita.

– Penyelesaian berasaskan bukti: Penyelesaian yang disokong oleh penyelidikan dan terbukti berkesan.

– Data diagregatkan jantina: Data yang menyediakan maklumat secara berasingan untuk lelaki dan perempuan.

– Keselamatan Siber: Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data elektronik daripada akses atau serangan yang tidak dibenarkan.

Sumber:

– Wanita dalam Inisiatif Ekonomi Digital, Agensi Pembangunan Antarabangsa AS

– The Women in the Digital Economy Fund, Agensi Pembangunan Antarabangsa AS