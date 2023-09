CD Projekt Memberi 70 Permainan Percuma di GOG

By

CD Projekt, penerbit terkenal tajuk popular seperti The Witcher 3: Wild Hunt dan Cyberpunk 2077, baru-baru ini mengumumkan bahawa mereka akan memberikan koleksi 70 permainan percuma melalui etalase digital mereka, GOG. Dalam pasaran di mana permainan PC percuma banyak tetapi kualiti tidak selalu terjamin, tawaran ini memberikan peluang untuk menemui pengalaman permainan baharu tanpa sebarang kos.

Pemilihan permainan percuma yang tersedia di GOG meliputi pelbagai genre dan era, menyediakan sesuatu untuk setiap jenis pemain permainan. Daripada RPG awal seperti Ultima IV kepada penembak arked seperti Stargunner, pemain boleh merentasi sejarah permainan video dan memberi penghormatan kepada beberapa tajuk terawal industri. Permainan unik dan patut diberi perhatian dalam senarai termasuk Betrayer, RPG seram yang menyeramkan; The Elder Scrolls II: Daggerfall, klasik sepanjang zaman; dan GWENT: The Witcher Card Game, permainan kendiri berdasarkan The Witcher 3.

Dengan senarai yang luas seperti ini, adalah dinasihatkan untuk meneroka secara menyeluruh tawaran untuk mencari permainan yang sesuai dengan pilihan individu. Koleksi ini berfungsi sebagai peringatan tentang kepelbagaian yang kaya dan evolusi industri permainan, dengan setiap tajuk menyumbang kepada legasi uniknya.

Bagi mereka yang berminat untuk memperoleh beberapa permainan percuma, pemberian CD Projekt di GOG menyediakan peluang yang luar biasa. 70 permainan yang ditawarkan memenuhi pelbagai cita rasa, memastikan pemain akan menemui sesuatu yang mereka gemari di antara pilihan. Jadi, sama ada anda peminat RPG, penembak atau pengembaraan titik dan klik, pastikan anda memanfaatkan tawaran murah hati daripada CD Projekt ini.

