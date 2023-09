Behind The Glass: Kem Latihan Raja-raja Los Angeles – Pandangan Dalam pada Pramusim NHL

By

Liga Hoki Kebangsaan (NHL) dan Rangkaian NHL telah mengumumkan perkongsian mereka dengan Los Angeles Kings untuk musim keempat dokumenseri pramusim semua akses mereka, Behind The Glass. Siri tiga bahagian ini, yang diterbitkan oleh NHL Network bekerjasama dengan NHL Productions, akan memberikan pandangan di sebalik tabir keamatan, drama dan persaingan pramusim NHL melalui lensa Juara Piala Stanley dua kali Raja-raja.

Musim akan datang Behind The Glass akan menampilkan perjalanan Raja-raja ke Hemisfera Selatan ketika mereka menentang Arizona Coyotes di Melbourne, Australia untuk Siri Global NHL 2023. Ini akan menjadi permainan NHL pertama yang dimainkan di Australia, menambah keterujaan kepada siri ini. Para pemain akan dimik dan dipaparkan jauh dari gelanggang, menawarkan peminat kandungan yang tiada tandingan ketika mereka bersaing untuk mendapatkan tempat mereka dalam senarai dan bersedia untuk pembuka musim biasa.

Selepas dua tempat berturut-turut Stanley Cup Playoff, Raja-raja telah meningkatkan jangkaan untuk organisasi. Behind The Glass akan memberi tumpuan kepada naib presiden dan pengurus besar pasukan, Rob Blake, dan ketua jurulatih Todd McLellan, ketika mereka mengetuai pasukan sepanjang kem latihan dan membentuk visi untuk pesaing Piala Stanley yang kekal. Siri ini juga akan memaparkan pemain utama seperti pusat baru Pierre-Luc Dubois, bintang sedang meningkat naik Adrian Kempe dan Kevin Fiala, dan pemain teras veteran Anze Kopitar dan Drew Doughty. Presiden Pasukan Luc Robitaille akan memberikan pandangan unik tentang makna menjadi seorang Raja.

Behind The Glass pertama kali ditayangkan pada 2018, menawarkan peminat pandangan yang belum pernah terjadi sebelum ini pada pramusim NHL melalui mata New Jersey Devils. Sejak itu, siri ini telah menampilkan Philadelphia Flyers dan Nashville Predator. Edisi tahun ini akan meningkatkan pertaruhan dengan lawatan antarabangsa ke Melbourne, Australia.

Peminat boleh mengharapkan untuk melihat kandungan bonus eksklusif dan klip dari setiap episod Behind The Glass yang dikongsi merentasi platform media digital dan sosial menggunakan hashtag #BehindTheGlass. Selain itu, setiap episod akan tersedia di platform YouTube NHL, menawarkan lebih banyak peluang kepada peminat untuk terlibat dengan siri ini.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp berjanji untuk membawa peminat lebih dekat dengan permainan dan memberikan perspektif yang unik dan tidak pernah dilihat sebelum ini mengenai pasukan dan pramusim. Dengan akses yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dokumenseri ini pasti akan mengujakan peminat kerana mereka menjangkakan musim NHL yang akan datang.

