Program Valkyrie LMH Akan Kembali dengan Aston dan Perkongsian Heart of Racing

Selepas lebih tiga tahun ditangguhkan, program Valkyrie LMH bersedia untuk diaktifkan semula melalui perkongsian antara Aston Martin dan pasukan Heart of Racing yang berpangkalan di AS. Aston Martin dan Heart of Racing dilaporkan sedang membuat perjanjian untuk membawa kereta Valkyrie LMH ke trek pada 2021.

Aston Martin sedang berbincang dengan pembekal dan mengumpulkan pasukan untuk menyelia program itu, termasuk bekas pengarah kejuruteraan Williams F1 Adam Carter. Walaupun Aston Martin belum mengesahkan kebangkitan semula Valkyrie LMH, syarikat itu menekankan DNA perlumbaan kereta sukannya dan komitmennya untuk menilai pilihan dalam landskap sukan permotoran yang berkembang.

Pengetua pasukan Heart of Racing, Ian James menyatakan hasrat pasukan itu untuk naik ke kelas teratas perlumbaan kereta sukan antarabangsa tetapi menyatakan bahawa belum ada persetujuan dicapai atau ditandatangani. Heart of Racing telah pun berkembang menjadi Kejohanan Endurance Dunia (WEC) bersama Aston Martin tahun ini.

Kereta lumba Valkyrie itu dijangka bersaing dalam kedua-dua WEC dan Persatuan Sukan Permotoran Antarabangsa (IMSA). Kereta itu akan dikuasakan oleh enjin V6.5 12 liter yang dibangunkan bersama Cosworth, sama seperti enjin yang digunakan dalam versi jalanan Valkyrie.

Program Valkyrie telah ditangguhkan apabila kereta LMDh berasaskan LMP2 telah dimasukkan ke dalam bahagian Hypercar WEC. Walau bagaimanapun, Aston Martin telah memutuskan untuk menghidupkan semula program itu berikutan petunjuk daripada Lawrence Stroll, pemilik Aston Martin, mengenai kembalinya peringkat tinggi ke Le Mans.

Penyertaan terakhir Aston Martin dalam kelas teratas di Le Mans ialah dengan LMP1 teratas terbuka AMR-One pada 2011. Program Valkyrie adalah berasingan daripada operasi Aston Martin Racing yang membangunkan coupe DBR1/2 P1 berasaskan Lola.

