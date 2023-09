Laman Web Apple Store Pergi Luar Talian Menjelang Pelancaran iPhone 15

Laman web Apple Store telah di luar talian buat sementara waktu pada pagi Selasa, hanya beberapa jam sebelum pelancaran iPhone 15 yang sangat dinanti-nantikan. Halaman pendaratan memaparkan mesej yang menyatakan bahawa laman web itu sedang menjalani kemas kini dan menggesa pelawat menyemak semula tidak lama lagi. Logo Apple animasi biru dan kelabu, juga dikaitkan dengan acara pelancaran iPhone 15, dipaparkan bersama pautan berfungsi ke strim langsung.

Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook bersedia untuk memperkenalkan versi terbaharu produk utama syarikat itu pada jam 1 petang ET dari Teater Steve Jobs Apple Park. Ia masih tidak jelas sama ada ranap laman web itu adalah akibat minat yang luar biasa terhadap iPhone 15 atau jika Apple membuat perubahan pada pasaran dalam taliannya.

iPhone 15 dijangka dikeluarkan pada 22 September, dengan tiga model tersedia pada titik harga yang berbeza. Versi standard akan bermula pada $799, manakala pilihan Pro Max akan berharga $1,099. Satu perubahan ketara dalam iPhone 15 ialah penggunaan port pengecasan standard USB-C, seperti yang dimandatkan oleh Kesatuan Eropah. Langkah ini menandakan perlepasan dari port pengecasan Lightning proprietari Apple.

Khabar angin mengelilingi iPhone 15 termasuk pengenalan "Butang Tindakan," yang akan memberikan pengguna akses pantas kepada pelbagai fungsi dan tetapan tanpa membuka kunci peranti atau menavigasi melalui aplikasi. Walaupun butirannya terhad, pakar percaya butang ini boleh membezakan iPhone 15 Pro daripada model sebelumnya.

Apple biasanya memperkenalkan produk baharu pada musim luruh, dan iPhone 14 dikeluarkan pada September tahun lepas. Saham syarikat itu, yang baru-baru ini mencapai rekod permodalan pasaran sebanyak $3 trilion, mengalami sedikit penurunan semasa dagangan awal pagi pada hari Selasa.

Sumber: The New York Post, MacRumors, The Associated Press