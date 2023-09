Apple Crime Blotter: Wanita Menggigit Kabel iPhone, Ahli Perniagaan Carolina Utara Dihukum dan Banyak Lagi

Dalam Apple Crime Blotter terbaru, beberapa insiden yang melibatkan kecurian dan penipuan berkaitan produk Apple telah dilaporkan. Berikut ialah sorotan utama:

Lima individu telah didakwa di California kerana terlibat dalam hampir 200 kecurian, rompakan dan transaksi penipuan yang menyasarkan penjual barangan Apple di pasaran dalam talian seperti Facebook Marketplace dan Craigslist. Defendan akan bertemu mangsa dengan berpura-pura menjadi pembeli berpotensi, dan dalam beberapa kes, malah menggunakan senjata api untuk mencuri peranti.

Insiden luar biasa berlaku di China di mana seorang wanita ditangkap dalam video menggigit melalui kabel iPhone di Apple Store. Wanita itu kemudiannya ditangkap, dan rakaman keselamatan kejadian itu dikeluarkan. Dia meneliti peranti itu seketika sebelum menggigit kabel dan akhirnya membebaskan telefon itu, yang disembunyikannya di dalam begnya.

Sebelas iPhone telah dicuri dari Apple Store di Grand Arcade di Cambridge, UK Dua suspek telah dikaitkan dengan kecurian menurut Cambridgeshire Constabularly.

Dua ahli perniagaan dari North Carolina menerima hukuman penjara 46 bulan setiap seorang kerana penglibatan mereka dalam skim untuk mendapatkan dan menjual iPhone Apple baharu secara curang kepada pembeli domestik dan antarabangsa.

Sam Bankman-Fried, pengasas FTX, sebuah pertukaran kripto, menjadi perhatian kerana kisahnya akan diadaptasi ke dalam program untuk Apple TV+. Apple dilaporkan membayar $5 juta untuk hak untuk menyesuaikan buku "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon" yang ditulis oleh Michael Lewis, yang dibenamkan dengan Bankman-Fried semasa kejatuhan FTX.

Dalam insiden berasingan, iPad telah dicuri oleh "lanun beranda" di Virginia, dan seorang pekerja gudang Amazon di Florida dituduh secara sistematik mencuri elektronik bernilai tinggi, termasuk produk Apple, daripada robot pengedaran dan menjualnya kepada kenalan di Jamaica. .

Kes-kes ini menyerlahkan isu kecurian dan penipuan yang berterusan yang berkaitan dengan produk Apple. Ia berfungsi sebagai peringatan untuk individu supaya berhati-hati apabila membeli atau menjual peranti Apple dalam talian dan mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi barang-barang mereka.

