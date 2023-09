Cip Apple Dikilangkan di AS, tetapi Pembungkusan Masih Dibuat di Taiwan

By

Menurut The Information, cip Apple, yang dikeluarkan oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), akan dibuat di kilang baharu di Phoenix, Arizona, seperti yang diumumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook. Walau bagaimanapun, cip ini perlu dihantar semula ke Taiwan untuk pemasangan kerana kilang di Arizona tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan untuk membungkus cip yang lebih canggih.

Pembungkusan ialah peringkat akhir fabrikasi cip, di mana komponen dipasang di dalam perumah untuk meningkatkan kelajuan dan kecekapan kuasa. Walaupun cip untuk iPad dan Mac boleh dibungkus di luar Taiwan, cip iPhone perlu dipasang di negara ini. Kaedah pembungkusan ini telah digunakan oleh Apple sejak 2016.

Selain Apple, TSMC juga mempunyai pelanggan lain seperti NVIDIA, AMD, dan Tesla, yang model cipnya, termasuk H100 NVIDIA, juga perlu dihantar semula ke Taiwan untuk pembungkusan. Pembungkusan lanjutan yang digunakan pada iPhone dilaporkan akan digunakan oleh Google untuk telefon Pixel masa depannya juga.

Kerajaan AS, melalui Akta CHIPS, telah mengetepikan pembiayaan yang besar untuk memberi insentif kepada pembuatan cip di AS dan mengurangkan pergantungan kepada pembekal luar negara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan industri semikonduktor AS di tengah-tengah ketegangan dengan China ke atas Taiwan.

Walaupun kerajaan telah menubuhkan program Pembuatan Pembungkusan Termaju Kebangsaan untuk membawa pembungkusan cip ke AS, ia menerima pembiayaan yang jauh lebih sedikit berbanding dengan pembuatan cip. Institut Litar Bercetak menyatakan bahawa ini menunjukkan kekurangan keutamaan untuk pembungkusan. TSMC tidak bercadang untuk membina kemudahan pembungkusan di AS kerana kos yang tinggi yang terlibat dan kemungkinan akan menawarkan sebarang kaedah pembungkusan masa depan di Taiwan.

