Pengguna Android dan iOS untuk Menerima Peningkatan Sky TV

Pengguna Android dan iOS ditetapkan untuk menerima peningkatan Sky TV percuma sebelum orang lain. Sky mengumumkan bahawa versi baharu Apl Sky Go akan dilancarkan pada Apple TV, iOS, Android dan Desktop pada musim sejuk ini, membolehkan pengguna menonton siri, filem dan sukan kegemaran mereka menjelang Krismas. Percubaan untuk apl itu akan termasuk ciri baharu dan beberapa perubahan latar belakang, dan Sky amat berminat untuk mendapatkan maklum balas yang jujur ​​daripada pengguna untuk memastikan pelancaran yang berjaya untuk semua pelanggan.

Untuk menyertai percubaan, pelanggan mesti mempunyai pakej Sky TV aktif dengan sama ada Sky Go Extra atau Q Multi-screen. Tambahan pula, pengguna Sky Glass memerlukan langganan Seluruh Rumah untuk dapat menggunakan TV daripada Sky, manakala pengguna Apple TV mesti mempunyai peranti penstriman HD dan 4K. Mereka yang ingin mengambil bahagian juga akan dikehendaki menandatangani perjanjian tanpa pendedahan.

Ahli VIP Sky juga boleh menikmati faedah tambahan, dengan filem percuma tersedia secara eksklusif untuk mereka. Filem yang dimaksudkan ialah “Teen Titans Go! To the Movies,” yang dikeluarkan pada 2018 dan berpusat di sekitar sekumpulan wira-wira remaja yang cuba mencapai kemasyhuran ketika menghadapi rancangan penjahat super untuk mengambil alih Bumi. Filem ini dinilai PG dan sesuai untuk kanak-kanak berumur lapan tahun ke atas. Ia menampilkan pelakon suara yang disematkan bintang, termasuk Nicholas Cage, Kristen Bell, Will Arnett dan Khary Payton. Dengan promosi ini, Sky menyasarkan untuk memastikan ahli VIPnya gembira dan menarik pelanggan baharu untuk menyertainya.

