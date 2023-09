Tiga Filem Sci-Fi Mesti Tonton di Amazon Prime Video

Jika anda seorang peminat filem sci-fi yang membosankan minda, Amazon Prime Video ada tawaran untuk anda pada bulan September ini. Berikut adalah tiga pilihan pelbagai pada Video Perdana yang menawarkan putaran unik pada genre.

Antara muka (2022)

Dalam dunia Antara Muka yang akan datang, teknologi terobosan membolehkan pemindahan kesedaran seseorang ke badan lain, dengan berkesan memastikan mereka hidup selepas kematian. Selepas kehilangan bapa mereka dan dengan ibu mereka dalam keadaan koma, dua beradik perempuan memulakan perjalanan melalui multiverse untuk mencari mesin yang boleh membawa ibu mereka kembali. Filem sci-fi ini meneroka konsep pemindahan kenangan dan menimbulkan persoalan tentang kehidupan, kematian dan identiti. Antaramuka Strim pada Video Perdana untuk penerokaan teknologi termaju yang menarik dan kesannya terhadap ikatan kekeluargaan.

Sejuta Batu Jauhnya (2023)

Berdasarkan kisah benar jurutera penerbangan NASA Jose Hernandez, A Million Miles Away mengikuti perjalanan inspirasi seorang lelaki yang pergi dari sebuah kampung kecil di Mexico ke Stesen Angkasa Antarabangsa. Filem sci-fi ini memberi penghormatan kepada kesungguhan Hernandez dan sokongan tidak berbelah bahagi daripada keluarga dan gurunya. Ia mempamerkan kejayaan semangat manusia dan meraikan mengejar Impian Amerika. Strim A Million Miles Away di Prime Video untuk menyaksikan kehidupan luar biasa seorang angkasawan sebenar.

Beyond the Infinite Two Minutes (2020)

Untuk pandangan yang ringan dan lucu tentang genre sci-fi, lihat Beyond the Infinite Two Minutes. Filem ini berkisar tentang Kato, seorang pemilik kafe yang mendapati bahawa monitor komputernya menunjukkan acara dua minit ke hadapan manakala TV kafe itu memaparkan apa yang berlaku dua minit lalu. Penyelesaian Kato? Meletakkan monitor di hadapan TV untuk mencipta kitaran dua minit yang tidak terhingga. Komedi sci-fi Jepun ini menawarkan kelainan yang unik dan menyeronokkan, menjadikannya mesti ditonton bagi mereka yang memerlukan hiburan ringan. Strim Beyond the Infinite Two Minutes pada Video Perdana untuk konsep tenaga menular dan unik yang menggabungkan perjalanan masa dan jenaka.

Tiga filem sci-fi di Amazon Prime Video ini menawarkan pelbagai pengalaman, daripada meneroka sempadan teknologi kepada meraikan semangat manusia dan memberikan ketawa. Nikmati perjalanan sinematik ini ke masa hadapan dan seterusnya.

Definisi:

– Sci-fi: Sains fiksyen; genre yang meneroka konsep imaginatif berdasarkan kemajuan saintifik atau teknologi.

– Kesedaran: Keadaan sedar dan boleh berfikir dan memahami persekitaran dan pengalaman seseorang.

– Multiverse: Koleksi hipotesis pelbagai alam semesta yang wujud serentak.

– Angkasawan: Seseorang yang dilatih untuk mengembara ke angkasa lepas.

– Termaju: Yang paling maju atau inovatif.

– Ringan: Bersifat ceria dan riang.

– Genre: Kategori atau jenis karya seni, dicirikan oleh gaya, bentuk atau kandungan yang serupa.

Sumber:

– Antara Muka (2022) pada Video Perdana

– A Million Miles Away (2023) pada Video Perdana

– Beyond the Infinite Two Minutes (2020) pada Video Perdana