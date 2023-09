Bilakah Benua Pertama Alam Semesta Terbentuk?

Dalam kajian terbaru bertajuk "When were the First Exocontinents?", Jane Greaves, seorang profesor astronomi di Cardiff University, meneroka pembentukan benua di alam semesta. Benua tidak pegun; mereka "terapung" di atas mantel Bumi kerana haba dari teras planet. Pergerakan berterusan benua inilah yang membawa kepada fenomena seperti plat tektonik.

Greaves bertujuan untuk memahami bila benua pertama terbentuk dan bagaimana maklumat ini dapat membantu dalam pencarian dunia yang boleh dihuni. Dengan meneliti kehadiran plat tektonik di planet berbatu, dia cuba mengesan kemungkinan benua. Haba memainkan peranan penting dalam proses ini, kerana planet dengan teras yang cukup panas lebih berkemungkinan mempunyai plat tektonik aktif.

Berdasarkan kajiannya tentang bintang dan pembentukan planet, Greaves menentukan bahawa tektonik plat Bumi bermula kira-kira 3 bilion tahun lalu, iaitu kira-kira 9.5 bilion tahun selepas penciptaan alam semesta. Dia juga mendapati bahawa benua pertama muncul pada bintang cakera nipis, yang agak lebih muda dan mempunyai logam yang lebih tinggi, kira-kira 2 bilion tahun sebelum benua Bumi. Sebaliknya, bintang cakera tebal, yang lebih tua dan miskin logam, menunjukkan kewujudan benua sekitar 4 hingga 5 bilion tahun lebih awal daripada Bumi.

Menariknya, Greaves mendapati bahawa benua terbentuk pada kadar yang lebih perlahan di planet lain berbanding dengan Bumi. Kehadiran jumlah haba yang optimum diperlukan untuk memulakan pembentukan benua. Oleh itu, Greaves mencadangkan bahawa bintang dengan kemetalan lebih rendah daripada Matahari berpotensi membawa kepada penemuan exoplanet yang boleh dihuni dengan benua.

Kajian ini membuka ruang baharu kepada ahli astronomi untuk meneroka dan meningkatkan pemahaman kita tentang pembentukan benua dalam alam semesta. Dengan mengkaji sistem planet dan keadaan yang diperlukan untuk pembentukan benua, saintis boleh mencari dunia yang boleh dihuni di luar dunia kita.

