Kebangkitan dan Kejatuhan Bioregion Malvinoxhosan di Afrika Selatan

Satu kajian baru-baru ini bertajuk "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," yang diterbitkan dalam Earth-Science Reviews, meneroka kepupusan haiwan marin semasa Awal- Zaman Devon pertengahan. Tempoh ini dicirikan oleh iklim yang lebih panas dan paras laut yang lebih tinggi, dengan daratan besar yang dipanggil Gondwana terletak berhampiran Kutub Selatan.

Para penyelidik, yang diketuai oleh Dr. Cameron Penn-Clarke, mengumpul dan menganalisis sejumlah besar data fosil untuk memahami asal usul dan kehilangan biota Malvinoxhosan, sekumpulan haiwan marin yang hidup subur di perairan yang lebih sejuk dan termasuk pelbagai jenis kerang. Melalui teknik analisis data lanjutan, mereka mengenal pasti lapisan berbeza dalam batu purba, masing-masing menunjukkan penurunan dalam bilangan spesies haiwan marin dari semasa ke semasa.

Kajian itu mendedahkan bahawa penurunan dalam biota Malvinoxhosan dikaitkan dengan perubahan paras laut dan iklim. Apabila iklim semakin panas, haiwan marin Malvinoxhosan air sejuk yang khusus hilang dan digantikan dengan spesies yang lebih umum yang disesuaikan dengan perairan yang lebih panas. Peralihan paras laut telah mengganggu halangan lautan semula jadi, membenarkan perairan yang lebih panas dari kawasan yang lebih dekat dengan khatulistiwa mengalir masuk dan membawa kepada penjajahan spesies air yang lebih panas.

Kepupusan biota Malvinoxhosan mengakibatkan keruntuhan ekosistem kutub, yang mana biodiversiti tidak pernah pulih. Penyelidikan mencadangkan bahawa kesan gabungan perubahan paras laut dan suhu adalah faktor utama di sebalik peristiwa kepupusan ini. Masih tidak pasti sama ada peristiwa kepupusan ini dikaitkan dengan yang lain semasa tempoh Devon Awal-Pertengahan, kerana inferens umur kurang.

Kajian itu juga menyerlahkan kelemahan persekitaran kutub dan ekosistem kepada perubahan paras laut dan suhu. Memahami peristiwa kepupusan masa lalu boleh memberikan gambaran yang berharga tentang krisis biodiversiti semasa yang kita hadapi pada masa kini.

Sumber:

– Ulasan Sains Bumi (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595