Kesan Hidrogen Neutral terhadap Pelarian Foton Lyman-Alpha dalam Galaksi Epoch Reionisasi

Ahli astronomi masih tidak pasti tentang proses dan masa pengionan semula, iaitu apabila hidrogen di alam semesta menjadi terion semula selepas wujud sebagai atom neutral selama kira-kira 200 juta tahun. Pengionan semula didorong oleh foton Lyman-continuum (LyC), yang mempunyai tenaga untuk mengetuk elektron daripada atom hidrogen. Persoalannya, dari mana datangnya foton LyC ini? Ramai ahli astronomi percaya bahawa galaksi awal memainkan peranan dalam mengion semula alam semesta.

Semasa tempoh pengionan semula, terdapat galaksi yang memancarkan sinaran Lyman-Alpha (Lyα), yang dibebaskan apabila atom hidrogen beralih daripada keadaan teruja pertama ke keadaan asasnya. Walau bagaimanapun, tidak semua foton Lyα dapat melarikan diri dari galaksi ini. Jika foton Lyα bertaburan ke pinggir galaksi, ia mungkin terlepas dan dikesan. Jika tiada foton Lyα boleh melarikan diri, ini menunjukkan bahawa foton LyC juga tidak dapat melarikan diri, dan galaksi itu tidak menyumbang kepada pengionan semula.

Kehadiran hidrogen neutral (HI) dalam galaksi ini boleh menghalang pelepasan foton Lyα dan, akibatnya, foton LyC. Untuk menyiasat perkara ini, satu kajian telah dijalankan ke atas sampel galaksi yang diperhatikan pada penghujung pengionan semula, menggunakan pelepasan Lyα dan [CII] (pelepasan daripada karbon yang telah menyerap jumlah tenaga yang betul untuk melepaskan satu elektron) untuk mengukur anjakan merahnya.

Anjakan merah pelepasan Lyα dan [CII] dalam setiap galaksi telah dibandingkan. Para penyelidik mendapati bahawa mengimbangi halaju antara dua jenis pelepasan, yang dikenali sebagai mengimbangi halaju Lyα, berkorelasi positif dengan jisim gas HI dalam galaksi dari Epoch of Reionization. Ini menunjukkan bahawa pelarian Lyα dalam galaksi ini dipengaruhi oleh kandungan gas HI secara keseluruhan, bukannya kawasan tempatan.

Penemuan menunjukkan bahawa peningkatan kelimpahan gas HI menjadikannya lebih sukar bagi foton Lyα untuk melarikan diri, yang juga menghalang pelepasan foton pengion LyC. Ini menunjukkan bahawa mengkaji kandungan HI keseluruhan galaksi boleh memberikan pandangan tentang proses pengionan semula alam semesta.

Pemerhatian masa depan oleh Teleskop Angkasa James Webb (JWST) dijangka memberikan data berkualiti tinggi tentang galaksi lama dari era pengionan semula, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tempoh penting ini dalam sejarah alam semesta.

Sumber: Lauren Elicker, Universiti Cincinnati