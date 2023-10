TOI-1801 b: Mini-Neptune Sederhana dalam Sistem Planetary Muda

By

Kami mengumumkan penemuan TOI-1801 b, Neptun mini sederhana yang menarik yang mengorbit bintang kerdil M muda. Pada mulanya dikenal pasti sebagai calon planet TESS pada April 2020, TOI-1801 b mempunyai tempoh 21.3 hari. Walau bagaimanapun, pemerhatian berasaskan tanah berikutnya, termasuk fotometri di dalam dan di luar transit dan ukuran halaju jejarian yang tepat, telah mendedahkan bahawa tempoh sebenar planet ini ialah 10.6 hari.

Melalui pemerhatian susulan ini, kami telah menentukan bahawa TOI-1801 b mempunyai jisim 5.74 ± 1.46 M⊕ dan jejari 2.08 ± 0.12 R⊕. Berdasarkan ukuran ini, kami dengan yakin boleh membuat kesimpulan bahawa TOI-1801 b kebanyakannya terdiri daripada air dan batu, dengan jumlah yang boleh diabaikan (sehingga 2% mengikut jisim) gas hidrogen dalam atmosferanya.

Tambahan pula, usia sistem, dianggarkan sekitar 900 juta tahun, meletakkan TOI-1801 b di kalangan populasi eksoplanet transit muda. Diplot bersama eksoplanet lain yang terkenal, TOI-1801 b menonjol sebagai ahli unik.

Dalam rajah yang menggambarkan perhubungan jisim-jejari, ketidakpastian TOI-1801 b digambarkan sebagai kawasan berlorek berwarna dengan tahap keyakinan. Model gubahan, yang diwakili oleh garis berwarna yang berbeza, memberikan pandangan tentang potensi struktur exoplanet. Khususnya, panel tengah dan kanan menunjukkan model komposisi tanpa gas dan dengan sampul gas, masing-masing. Garis pepejal dan bertitik pada panel kanan menunjukkan senario suhu yang berbeza untuk sampul gas.

Sebagai rujukan, rajah tersebut juga termasuk Bumi dan Neptun. Selain itu, kami menyertakan B22 dan M22 sebagai rujukan kerana hasil bercanggah yang diterbitkan untuk planet yang sama, menunjukkan ukuran yang berbeza.

Kesimpulannya, TOI-1801 b mewakili tambahan yang menarik kepada pengetahuan kita tentang exoplanet. Sifatnya yang sederhana, komposisi dan usianya yang muda menjadikannya sasaran yang menarik untuk siasatan lanjut. Kajian berterusan mengenai eksoplanet sedemikian menyumbang kepada pemahaman kita tentang pembentukan dan evolusi planet dalam persekitaran yang pelbagai di luar sistem suria kita.

Definisi:

– TESS: Transit Satelit Tinjauan Exoplanet

– M kerdil: Sejenis bintang jujukan utama, juga dikenali sebagai kerdil merah, dengan jisim antara 0.08 dan 0.6 kali ganda daripada Matahari.

– Halaju jejari (RV): Pengukuran pergerakan bintang ke arah atau menjauhi pemerhati menggunakan kesan anjakan Doppler.

– Jisim dan Jejari: Jisim merujuk kepada jumlah jirim dalam objek, manakala jejari mengukur jarak dari pusat ke permukaan luar.

– Garisan ketumpatan iso: Garisan kelabu putus-putus pada rajah jejari jisim yang mewakili garisan ketumpatan yang sama dalam model gubahan yang berbeza.

– Entropi khusus: Sifat termodinamik yang mengukur gangguan atau rawak sistem.

– H2: Gas hidrogen molekul.

– CARMENES dan HIRES: Instrumen yang digunakan untuk pengukuran halaju jejarian yang tepat.

