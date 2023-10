Wawasan Ke Orbit dan Komposisi Planet Kerdil Didedahkan oleh Teleskop Angkasa James Webb

Kajian terbaru yang diketuai oleh pasukan ahli astronomi antarabangsa menggunakan Teleskop Angkasa James Webb (JWST) untuk memerhati dan mengkaji tiga planet kerdil di Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, dan Quaoar. Pemerhatian telah dijalankan menggunakan Spektrometer Inframerah Dekat Webb (NIRSpec) dan telah memberikan pandangan baharu tentang orbit dan komposisi objek jauh ini.

Kuiper Belt ialah kawasan di pinggir sistem suria kita yang dihuni oleh objek. Ia telah menjadi sumber penemuan saintifik dan telah memainkan peranan penting dalam memahami sejarah sistem suria kita. Pelupusan Objek Sabuk Kuiper (KBO), juga dikenali sebagai Objek Trans-Neptunian (TNO), memberikan maklumat berharga tentang arus graviti yang telah membentuk sistem suria dan membayangkan sejarah dinamik migrasi planet.

Kajian yang diketuai oleh Joshua Emery dari Northern Arizona University, mendedahkan bahawa tiga planet kerdil di Kuiper Belt mempamerkan komposisi dan ciri orbit yang menarik. Pemerhatian menunjukkan kehadiran hidrokarbon ringan dan molekul organik kompleks dipercayai hasil penyinaran metana.

Kerja terdahulu mencadangkan bahawa planet kerdil ini mungkin mempunyai ais yang tidak menentu pada permukaannya sama seperti badan Trans-Neptunus lain seperti Pluto dan Eris. Walau bagaimanapun, orbit Sedna, Gonggong dan Quaoar yang berbeza menimbulkan persoalan tentang kehadiran meruap ini disebabkan oleh rejim suhu dan persekitaran penyinaran yang berbeza yang mereka alami.

Menggunakan instrumen NIRSpec Webb, pasukan itu memerhati ketiga-tiga planet kerdil dalam spektrum inframerah hampir. Spektrum yang terhasil menunjukkan kelimpahan etana (C2H6) pada ketiga-tiga jasad, dengan Sedna mempamerkan tahap tertinggi. Asetilena (C2H2) dan etilena (C2H4) turut dikesan pada Sedna. Molekul ini adalah hasil penyinaran langsung metana. Perbezaan kelimpahan molekul ini adalah disebabkan oleh variasi suhu dan persekitaran penyinaran yang dialami oleh planet kerdil.

Cerapan baharu yang disediakan oleh pemerhatian JWST ini menyumbang kepada pemahaman kami tentang Kuiper Belt dan dinamik sistem suria luar. Dengan mengkaji komposisi dan orbit objek yang jauh ini, saintis boleh terus membongkar sejarah dan evolusi kejiranan kosmik kita yang kaya.

Definisi:

– Kuiper Belt: Kawasan di pinggir sistem suria kita di luar orbit Neptun yang terdiri daripada objek berais yang tidak terkira banyaknya.

– Objek Trans-Neptunus (TNO): Objek yang mengorbit di luar orbit Neptun di pinggir luar sistem suria.

– Teleskop Angkasa James Webb (JWST): Teleskop angkasa lepas yang dilancarkan oleh NASA yang direka untuk memerhati alam semesta dalam cahaya inframerah.

– Spektrometer Inframerah Dekat (NIRSpec): Alat pada JWST yang mengukur keamatan cahaya dalam julat inframerah dekat.

– Planet kerdil: Jasad angkasa yang mengorbit Matahari, bukan bulan, dan mempunyai bentuk hampir sfera tetapi tidak membersihkan orbit mereka daripada serpihan lain.

– Penyinaran metana: Proses di mana molekul metana terdedah kepada sinaran, mengakibatkan pembentukan molekul lain.

