Teknik Superlensing Meningkatkan Mikroskop Melangkaui Had Tradisional

By

Ahli fizik di Universiti Sydney telah menemui teknik baharu yang membolehkan pelensan super tanpa memerlukan kanta super. Kaedah optik tradisional mempunyai had ke atas seberapa dekat objek boleh diperiksa kerana had pembelauan, yang ditentukan oleh sifat gelombang cahaya. Had pembelauan menyatakan bahawa imej yang difokuskan tidak boleh lebih kecil daripada separuh panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk pemerhatian.

Percubaan sebelum ini untuk menembusi had ini menggunakan kanta super telah dihalang oleh kehilangan penglihatan yang melampau, menyebabkan kanta menjadi legap. Walau bagaimanapun, ahli fizik di Universiti Sydney kini telah menemui cara untuk mencapai superlensing dengan kerugian yang minimum dengan menghapuskan kanta super itu sama sekali.

Para penyelidik meletakkan probe cahaya jauh dari objek dan mengumpul kedua-dua maklumat resolusi tinggi dan rendah. Dengan mengukur lebih jauh, siasatan tidak mengganggu data resolusi tinggi. Kejayaan dalam superlensing ini mempunyai implikasi yang ketara untuk pelbagai bidang seperti diagnostik kanser, pengimejan perubatan, arkeologi dan forensik.

Menggunakan langkah pasca pemprosesan pada komputer, operasi superlens dilakukan selepas pengukuran itu sendiri. Kaedah ini secara selektif menguatkan gelombang cahaya yang hilang (atau lenyap), menghasilkan imej sebenar objek. Para penyelidik percaya bahawa teknik ini boleh digunakan untuk menentukan kandungan lembapan dalam daun, meningkatkan teknik mikrofabrikasi, dan juga mendedahkan lapisan tersembunyi dalam karya seni.

Para penyelidik menggunakan cahaya pada frekuensi terahertz, yang jatuh di kawasan spektrum antara kelihatan dan gelombang mikro. Julat frekuensi ini memberikan maklumat penting tentang sampel biologi dan boleh digunakan untuk analisis struktur protein, dinamik penghidratan dan pengimejan kanser.

Teknik terobosan ini membolehkan pengimejan resolusi tinggi sambil mengekalkan jarak selamat dari objek, menghalang herotan imej. Para penyelidik mengharapkan teknik ini menarik minat sesiapa yang terlibat dalam mikroskop optik resolusi tinggi.

Secara keseluruhan, penemuan ini membuka pintu untuk kemajuan dalam mikroskop dan boleh memberi impak yang besar kepada pelbagai bidang saintifik dan teknologi.

Sumber: Universiti Sydney, Phys.org