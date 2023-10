Penyelidik di Universiti Sydney Membangunkan Kaedah Pengimejan Super-Resolution Tanpa Super Lens

By

Penyelidik di Universiti Sydney telah membuat satu kejayaan dalam pengimejan resolusi super, mencapainya tanpa memerlukan kanta super. Kaedah terobosan ini, yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications, mempunyai potensi untuk kemajuan dalam pelbagai bidang, termasuk pengimejan perubatan dan pengesahan seni.

Kaedah optik tradisional mempunyai had fizikal apabila ia datang untuk memeriksa objek dengan teliti. Had ini, dikenali sebagai had difraksi, ditentukan oleh sifat gelombang cahaya. Ini bermakna imej yang difokuskan tidak boleh lebih kecil daripada separuh panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk memerhati objek.

Percubaan sebelum ini untuk memecahkan had ini menggunakan kanta super telah dihalang oleh kehilangan visual yang melampau dan kelegapan kanta. Walau bagaimanapun, para penyelidik di Universiti Sydney menemui laluan baharu untuk mencapai superlensing dengan kerugian minimum, menembusi had pembelauan hampir empat kali ganda. Kunci kejayaan mereka ialah mengalih keluar kanta super itu sama sekali.

Teknik baharu ini melibatkan meletakkan probe cahaya jauh dari objek dan mengumpul kedua-dua maklumat resolusi tinggi dan rendah. Dengan mengukur lebih jauh, probe tidak mengganggu data resolusi tinggi. Kaedah ini menghasilkan imej sebenar objek melalui penguatan terpilih gelombang cahaya yang hilang, atau hilang.

Kejayaan ini memberi implikasi kepada pelbagai bidang. Dalam bidang mikroskop, ia boleh meningkatkan mikroskop resolusi super, yang membawa kepada kemajuan dalam diagnostik kanser, pengimejan perubatan, arkeologi dan forensik. Ia juga boleh digunakan dalam menentukan kandungan lembapan dalam daun dengan resolusi yang lebih besar dan dalam teknik mikrofabrikasi lanjutan. Selain itu, teknik ini boleh digunakan untuk mendedahkan lapisan tersembunyi dalam karya seni, yang berpotensi membantu dalam mendedahkan pemalsuan seni atau karya tersembunyi.

Para penyelidik menggunakan cahaya pada frekuensi terahertz, di kawasan spektrum antara kelihatan dan gelombang mikro, untuk menjalankan eksperimen mereka. Julat frekuensi ini memberikan maklumat penting tentang sampel biologi, seperti struktur protein, dinamik penghidratan dan pengimejan kanser.

Secara keseluruhan, teknik ini membolehkan pengimejan beresolusi tinggi sambil berada pada jarak yang selamat dari objek, tanpa memesongkan apa yang diperhatikan. Ia berpotensi untuk merevolusikan pengimejan dalam pelbagai bidang dan mungkin menarik minat sesiapa sahaja yang melakukan mikroskop optik resolusi tinggi.

