SpaceX Set untuk Dua Pelancaran Satelit Starlink Back-to-Back di Florida dan California

SpaceX sedang bersedia untuk dua pelancaran berturut-turut satelit Starlink pada roket Falcon 9nya. Pelancaran pertama dijadualkan pada Ahad, 8 Oktober, dari Kompleks Pelancaran Angkasa 4 Timur (SLC-4E) di Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg di California. 21 satelit Starlink akan dikerahkan ke orbit Bumi rendah pada 12:23 pagi PT.

Pelancaran akan datang akan menandakan penerbangan ke-14 untuk penggalak peringkat pertama, yang sebelum ini telah menyokong pelbagai misi termasuk Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, dan lapan misi Starlink. Selepas pemisahan peringkat, peringkat pertama akan cuba mendarat di kapal dron "Of Course I Still Love You" yang terletak di Lautan Pasifik.

Kumpulan kedua satelit Starlink kemudiannya akan dilancarkan pada hari Isnin, 9 Oktober, dari Kompleks Pelancaran Angkasa 40 (SLC-40) di Stesen Angkatan Angkasa Cape Canaveral di Florida. Waktu lepas landas yang dijadualkan ialah 9:06 malam ET.

Sama seperti pelancaran pertama, penggalak peringkat pertama Falcon 9 untuk pelancaran kedua telah diterbangkan pada 14 misi sebelumnya, termasuk CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, dan lima misi Starlink. Peringkat pertama akan mencuba pendaratan di kapal dron "A Shortfall of Gravitas" yang ditempatkan di Lautan Atlantik.

SpaceX akan menyediakan siaran web langsung kedua-dua pelancaran di laman web rasminya. Siaran web akan bermula kira-kira lima minit sebelum dilepaskan.

Ringkasnya, SpaceX sedang bersiap sedia untuk dua pelancaran berturut-turut satelit Starlink, dengan pelancaran pertama berlangsung di California dan yang kedua di Florida. Pelancaran ini akan menyumbang kepada penggunaan berterusan buruj satelit Starlink SpaceX, yang menyediakan liputan internet global.

Definisi:

– Starlink: Konstelasi internet satelit sedang dibina oleh SpaceX, menyediakan liputan internet global.

– Falcon 9: Kenderaan pelancaran dua peringkat ke orbit yang dibangunkan dan dihasilkan oleh SpaceX.

– Orbit Bumi Rendah: Kawasan angkasa dalam kira-kira 2,000 kilometer (1,200 batu) dari permukaan Bumi di mana kebanyakan satelit beroperasi.

