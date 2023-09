SpaceX untuk Melancarkan Roket Falcon 9 dengan Satelit Starlink

SpaceX merancang untuk melancarkan roket Falcon 9 dari Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg pada hari Isnin, 11 September, jam 11:57 malam Roket itu akan membawa 21 satelit Starlink, yang merupakan sebahagian daripada perkhidmatan internet satelit jalur lebar berkelajuan tinggi SpaceX.

Jika pelancaran awal ditangguhkan, SpaceX mempunyai peluang pelancaran sandaran pada hari Selasa dan Rabu. Syarikat itu menyasarkan untuk mendaratkan penggalak peringkat pertama roket pada kapal dron Of Course I Still Love You di Lautan Pasifik, yang akan menjadi penerbangan ke-11 untuk penggalak khusus ini.

Siaran web langsung pelancaran akan tersedia pada profil SpaceX di X (dahulunya Twitter) kira-kira lima minit sebelum pelancaran.

Starlink ialah projek bercita-cita tinggi SpaceX untuk mencipta buruj internet satelit global. Satelit kecil ini, seberat kira-kira 260 kg setiap satu, akan digunakan di orbit Bumi rendah untuk menyediakan sambungan internet berkelajuan tinggi dan kependaman rendah di seluruh dunia. Dengan penggunaan 21 satelit tambahan, SpaceX akan mengembangkan armada Starlinknya untuk meningkatkan perkhidmatan internet jalur lebarnya yang semakin berkembang.

Teknologi roket Falcon 9 yang boleh diguna semula SpaceX membolehkan pelancaran angkasa lepas kos efektif dengan memulihkan dan menggunakan semula peringkat pertama roket itu. Syarikat itu telah mencapai pencapaian penting dalam pendaratan dan pemantulan semula penggalak, menunjukkan potensi untuk mengurangkan kos pelancaran dan meningkatkan kebolehcapaian ke angkasa lepas.

Sumber: SpaceX