SpaceX Mengumumkan Pelancaran Awal Pagi Roket Falcon 9

SpaceX telah mengumumkan pelancaran akan datang dari Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg. Syarikat itu menyasarkan 12:47 pagi pada 21 Oktober untuk pelancaran roket Falcon 9 dari SLC-4E. Tujuan pelancaran ini adalah untuk menggunakan 21 satelit Starlink ke orbit Bumi rendah.

Sekiranya pelancaran tidak dapat diteruskan seperti yang dirancang, SpaceX telah mengenal pasti tiga peluang sandaran antara 1:23 pagi dan 3 pagi untuk penjadualan semula. Selain itu, terdapat enam peluang sandaran tambahan yang tersedia bermula pada 11:26 malam Sabtu hingga 2:50 pagi Ahad.

Bagi mereka yang berminat, siaran web langsung daripada SpaceX akan boleh diakses kira-kira lima minit sebelum pelancaran. Ini akan memberikan penonton kemas kini masa nyata dan membolehkan mereka menyaksikan misi semasa ia berlangsung.

Perlu diingat bahawa penggalak yang akan menyokong misi ini telah digunakan 15 kali dalam pelancaran sebelumnya. Selepas pemisahan peringkat, peringkat pertama roket itu dijangka mendarat di Of Course I Still Love You Droneship di Lautan Pasifik. Kebolehgunaan semula ini merupakan peristiwa penting dalam usaha SpaceX untuk mengurangkan kos penerokaan angkasa lepas dan menjadikannya lebih mampan.

Mengenai kesan tempatan, tiada ledakan sonik dijangka kedengaran semasa pelancaran ini. Ini adalah berita baik untuk penduduk berhampiran, kerana ledakan sonik boleh mengganggu dan mengejutkan.

Secara keseluruhan, pelancaran awal pagi oleh SpaceX ini mewakili satu lagi langkah ke hadapan dalam misi berterusan syarikat untuk membangun dan mengembangkan rangkaian internet satelit globalnya.

Definisi:

– Roket Falcon 9: Kenderaan pelancar orbit dua peringkat yang dibangunkan oleh SpaceX. Ia direka untuk pengangkutan satelit dan muatan yang boleh dipercayai dan selamat ke angkasa lepas.

– Satelit Starlink: Satu konstelasi satelit kecil yang digunakan oleh SpaceX dengan matlamat untuk menyediakan liputan jalur lebar global.

– Sudah tentu I Still Love You Droneship: Sebuah kapal dron autonomi yang digunakan oleh SpaceX untuk mendarat dan memulihkan penggalak roket di laut.

Sumber: SpaceX (tiada URL disediakan)