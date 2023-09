Yayasan Simons Mengumumkan Penerima Anugerah Kemerdekaan

Yayasan Simons telah mendedahkan 13 penerima Anugerah Kemerdekaan yang berprestij, yang menyokong penyelidik dalam peralihan mereka daripada latihan dibimbing kepada jawatan penyelidikan bebas. Setiap rakan akan menerima sehingga dua tahun sokongan pasca doktoral, termasuk gaji tahunan $85,000 dan elaun pembangunan sumber dan profesional sebanyak $10,000 setahun. Setelah mendapat jawatan fakulti trek tenure, felo akan menerima pembiayaan geran berjumlah $600,000 dalam tempoh tiga tahun.

Tiga program anugerah kemerdekaan itu disediakan melalui Kolaborasi Simons on the Global Brain (SCGB), Kolaborasi Simons on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), dan Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Program-program ini bertujuan untuk melibatkan rakan-rakan dalam peralihan ke arah kebebasan penyelidikan.

Anugerah Peralihan ke Kemerdekaan (TTI), yang ditawarkan melalui SCGB dan SCPAB, memberikan sokongan kepada penyelidik dalam bidang neurosains. Anugerah SCGB TTI memberi tumpuan kepada menyiasat litar berskala besar pada resolusi sel tunggal untuk memahami pengekodan saraf dan dinamik, manakala anugerah SCPAB TTI menumpukan pada neurosains penuaan kognitif tanpa penyakit. Kedua-dua program ini terbuka kepada individu daripada kumpulan yang kurang diwakili dalam bidang neurosains, termasuk mereka yang kurang upaya dan latar belakang yang kurang bernasib baik.

Anugerah Jambatan Menuju Kemerdekaan (BTI) SFARI menerima pemohon daripada pelbagai latar belakang yang bekerja dalam pelbagai aspek sains autisme, seperti genetik, mekanisme molekul, litar dan sistem, dan sains klinikal. SFARI menggalakkan permohonan daripada kumpulan sejarah yang kurang diwakili atau dikecualikan.

Semua felo daripada tiga program akan menjadi sebahagian daripada komuniti pembelajaran, melibatkan diri dalam pembangunan profesional dan aktiviti pembinaan komuniti. Mereka akan mengambil bahagian dalam bengkel, menerima sokongan daripada saintis dan kakitangan Yayasan Simons, bertemu dengan mentor luar yang ditugaskan, dan menghadiri mesyuarat penyiasat Yayasan Simons secara peribadi dan pengunduran Anugerah Kemerdekaan.

Tempoh permohonan untuk anugerah kemerdekaan 2024 akan dibuka pada 10 Oktober 2023. Untuk maklumat lanjut tentang anugerah, lawati halaman maklumat Anugerah Kemerdekaan Yayasan Simons.

Definisi:

SCGB: Kerjasama Simons pada Otak Global

SCPAB: Kerjasama Simons mengenai Keplastikan dan Otak Penuaan

SFARI: Inisiatif Penyelidikan Autisme Yayasan Simons

Sumber:

– [Yayasan Simons](simonsfoundation.org/independence-awards.html)