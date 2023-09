Para saintis Menemui Mekanisme Kimia Nanodiamonds Bersalut Silika untuk Pengkomputeran Kuantum dan Pelabelan Bio

Penyelidik dari San Jose State University (SJSU) telah menemui mekanisme ikatan yang bertanggungjawab untuk pembentukan cengkerang silika seragam pada nanodiamonds. Pasukan itu menggunakan sinar-X berkuasa yang dihasilkan oleh Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) di Makmal Pemecut Kebangsaan SLAC untuk mengkaji bahan nano. Hasilnya, yang diterbitkan dalam jurnal ACS Nanoscience Au, memberikan pandangan penting tentang kimia yang terlibat dalam penciptaan nanodiamond bersalut silika.

Nanodiamonds ialah berlian sintetik ultra-kecil dengan sifat yang luar biasa. Walaupun saiznya kecil, nanodiamond mempunyai kekisi karbon yang sempurna, dan ia boleh mempamerkan tindak balas kepada medan magnet, medan elektrik dan cahaya pada suhu bilik. Ciri unik ini menjadikan nanodiamond sesuai untuk pelbagai aplikasi, termasuk pengkomputeran kuantum dan pelabelan bio sel.

Untuk meningkatkan kefungsian nanodiamonds, penyelidik telah beralih kepada menyalut zarah berlian dengan silika. Silika bukan sahaja menyediakan cangkerang yang licin dan pelindung untuk nanodiamonds tetapi juga membolehkan pengubahsuaian permukaan. Dengan menambahkan tag khusus pada salutan silika, saintis boleh mengarahkan nanodiamond untuk menyasarkan sel atau lokasi tertentu. Kawalan ke atas pergerakan nanodiamond ini mempunyai implikasi yang ketara untuk aplikasi dalam bioperubatan dan bioteknologi.

Selama lebih sedekad, saintis telah hairan dengan mekanisme di sebalik pembentukan salutan silika pada nanodiamonds. Penyelidik SJSU mendapati bahawa kumpulan kimia alkohol pada permukaan nanodiamond memainkan peranan penting dalam memudahkan pertumbuhan cengkerang silika. Mereka mendapati bahawa pengenalan ammonium hidroksida dengan etanol semasa proses salutan membawa kepada penghasilan kumpulan alkohol ini.

Untuk memeriksa permukaan yang tersembunyi di bawah salutan silika, para penyelidik di SJSU menggunakan kemudahan X-ray SSRL. Mereka menggunakan sensor tepi peralihan, termometer super sensitif, untuk mengesan perubahan suhu dan menukarnya kepada tenaga sinar-X. Melalui spektroskopi serapan sinar-X (XAS), pasukan itu menyiasat permukaan nanodiamond dan mengukur ketebalan salutan silika pada skala nanometer. Hasilnya menunjukkan keberkesanan XAS untuk mengkaji bahan terendam seperti nanodiamonds.

Pengetahuan yang diperoleh daripada memahami mekanisme ikatan nanodiamond bersalut silika membuka jalan baharu untuk penyelidik. Abraham Wolcott, penyiasat utama kajian itu, merancang untuk meneroka penggunaan bahan lain, seperti titanium dan zink oksida, untuk melapisi nanodiamond. Salutan alternatif ini boleh mengembangkan lagi aplikasi nanodiamond dalam penderiaan kuantum dan pelabelan biologi.

Penemuan penyelidikan ini memberikan pandangan berharga tentang kimia salutan nanodiamond dan menawarkan peluang untuk mengoptimumkan cengkerang silika dan meneroka bahan salutan lain. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme kimia di sebalik nanodiamond bersalut silika, penyelidik boleh terus membuka potensi berlian kecil ini untuk aplikasi pengkomputeran kuantum dan pelabelan bio.

