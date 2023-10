Pembangunan Model untuk Meramalkan Pengaktifan Reseptor Estrogen dalam Seal Baikal oleh Bahan Pencemar Alam Sekitar

By

Penyelidik di Pusat Kajian Alam Sekitar Marin (CMES) di Universiti Ehime telah membangunkan model yang boleh meramalkan keupayaan bahan pencemar alam sekitar untuk mengaktifkan reseptor estrogen dalam anjing laut Baikal. Kajian ini menggunakan kedua-dua eksperimen in vitro dan simulasi berasaskan komputer untuk menilai potensi pengaktifan bisfenol (BP) dan bifenil terhidroksilasi poliklorin (OH-PCB) pada subjenis reseptor estrogen α (bsERα) dan β (bsERβ).

Eksperimen in vitro mendedahkan bahawa kebanyakan BP dan OH-PCB mempamerkan aktiviti seperti estrogen terhadap kedua-dua subtipe bsER. Antara BP yang diuji, bisphenol AF menunjukkan aktiviti seperti estrogen yang paling kuat. Begitu juga, 4'-OH-CB50 dan 4'-OH-CB30 masing-masing menunjukkan aktiviti terkuat di kalangan OH-PCB yang diuji terhadap bsERα dan bsERβ.

Untuk menyiasat lebih lanjut bagaimana bahan cemar alam sekitar ini mengikat bsER, simulasi dok komputer telah dilakukan. Berdasarkan keputusan simulasi ini dan sifat struktur bahan cemar, model hubungan struktur-aktiviti kuantitatif (QSAR) untuk kedua-dua subjenis bsER telah dibangunkan. Model-model ini dengan tepat meramalkan potensi pengaktifan setiap pencemar alam sekitar dalam eksperimen in vitro, membezakan antara sebatian yang diaktifkan dan yang tidak diaktifkan untuk kedua-dua bsERα dan bsERβ. Para penyelidik juga mengenal pasti faktor penting yang mempengaruhi potensi pengaktifan bahan cemar.

Tambahan pula, para penyelidik berjaya membina model QSAR yang meramalkan potensi pengaktifan reseptor estrogen tetikus (ER) menggunakan kaedah yang sama. Ini menunjukkan kebolehgunaan pendekatan pemodelan ini merentas spesies yang berbeza.

Pembangunan model ini merupakan langkah penting dalam memahami dan meramalkan kesan pencemaran alam sekitar pada sistem endokrin anjing laut Baikal. Ia menyediakan alat yang berharga untuk menilai potensi risiko bahan pencemar ini dan memaklumkan usaha pemuliharaan untuk spesies yang terdedah ini.

Sumber: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulasi siliko dan deskriptor molekul untuk meramalkan potensi transaktivasi in vitro reseptor estrogen meterai Baikal oleh bahan cemar alam sekitar", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).