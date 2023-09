Kolam Buatan Manusia Mungkin Pemancar Bersih Gas Rumah Hijau, Kajian Dapatan

By

Penyelidikan baru yang dijalankan oleh Universiti Cornell mendedahkan bahawa kolam buatan manusia mempunyai kesan yang besar terhadap pelepasan gas rumah hijau. Dua kajian berkaitan yang dijalankan oleh penyelidik dari Cornell mula mengukur kesan kedua-dua kolam buatan manusia dan semula jadi ke atas belanjawan gas rumah hijau global, memberikan pandangan berharga tentang topik yang tidak difahami dengan baik.

Kajian mendapati bahawa apabila pelepasan dan penyimpanan karbon kolam buatan manusia ditambah, kolam itu mungkin merupakan pemancar bersih gas rumah hijau. Anggaran terdahulu mencadangkan bahawa kolam, yang ditakrifkan sebagai badan air seluas 5 hektar atau kurang, boleh menyumbang 5% daripada pelepasan metana global. Walau bagaimanapun, tanpa pengukuran yang tepat merentas banyak kolam, peratusan ini boleh berkisar antara separuh hingga dua kali ganda jumlah anggaran. Selain itu, terdapat anggaran terhad kadar pengebumian karbon di dalam kolam.

Satu kajian yang dijalankan oleh penyelidik memberi tumpuan kepada jumlah karbon yang diasingkan dalam 22 kolam yang dipilih secara khusus. Para penyelidik meneliti aktiviti pengurusan masa lalu dan mengukur ketebalan sedimen dan kandungan karbon di dalam kolam. Mereka mendapati bahawa kadar pengebumian karbon di dalam kolam dipengaruhi oleh faktor seperti tumbuhan akuatik, ikan, dan tahap nutrien. Kajian itu juga mendedahkan bahawa kedua-dua kolam semula jadi dan buatan manusia secara global mengasingkan sejumlah besar karbon, menunjukkan bahawa penyerapan karbon dalam kolam dipandang remeh.

Kajian kedua meneroka pelepasan bermusim gas rumah hijau dari Kolam Eksperimen Cornell tertentu. Metana, gas rumah hijau yang kuat, menyumbang sebahagian besar daripada gas yang dipancarkan. Kajian itu juga menekankan kepentingan persampelan yang kerap untuk mengambil kira pelepasan gas rumah hijau dari kolam dengan tepat.

Secara keseluruhan, kajian ini mencadangkan bahawa kolam memainkan peranan dalam pelepasan gas rumah hijau dan penyimpanan karbon. Walaupun kolam pada masa ini mungkin merupakan pemancar bersih gas rumah hijau akibat pembebasan metana, terdapat potensi untuknya menjadi sinki bersih dengan mengurangkan pelepasan metana. Penemuan juga mencadangkan penggunaan bubblers atau pengedar bawah air untuk mengurangkan pelepasan metana dalam kolam.

Penyelidikan dan pemahaman lanjut tentang peranan kolam dalam pelepasan gas rumah hijau adalah penting untuk pemodelan dan ramalan iklim yang tepat.

Sumber:

– Meredith A. Holgerson et al, Kadar pengebumian karbon yang tinggi dikaitkan dengan pengeluaran autochthonous dalam kolam buatan, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Kebolehubahan Intra-Musim Tinggi dalam Pelepasan Gas Rumah Hijau Daripada Kolam Binaan Sederhana, Surat Penyelidikan Geofizik (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Sumber: Cornell)