Menyelidik Plasma Panas Jarang Mengalir di Suasana Atas

By

Berhampiran kutub Bumi, aurora adalah pemandangan biasa, memaparkan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfera atas yang disebabkan oleh interaksi antara angin suria dan magnetosfera planet. Walau bagaimanapun, lebih dekat dengan khatulistiwa, fenomena atmosfera yang berbeza boleh berlaku: hanyutan ion subauroral (SAID).

Peristiwa SAID melibatkan aliran plasma panas yang pantas dan ke arah barat melalui ionosfera. Peristiwa ini telah dikaitkan dengan struktur yang boleh dilihat di langit, seperti arka merah auroral (SAR) yang stabil dan peningkatan halaju pelepasan haba yang kuat (STEVE). Biasanya, peristiwa SAID berlaku antara senja dan tengah malam, tetapi terdapat kejadian aliran SAID dikesan selepas tengah malam.

Dalam kajian baru-baru ini yang diterbitkan dalam Journal of Geophysical Research: Space Physics, penyelidik menumpukan pada 15 kejadian SAID selepas tengah malam yang dikesan berhampiran Amerika Selatan pada tahun 2013. Dengan menganalisis data daripada pelbagai sumber, termasuk program satelit dan ukuran aktiviti auroral, mereka menyiasat ciri-ciri dan pembentukan kejadian yang jarang berlaku ini.

Para penyelidik mendapati bahawa peristiwa SAID selepas tengah malam, serupa dengan peristiwa sebelum tengah malam, adalah hasil daripada interaksi kompleks antara keadaan ionosfera dan dinamik geomagnet. Interaksi termasuk pembentukan medan elektrik dan interaksi gelombang-zarah, yang bertindak sebagai sumber haba setempat.

Penemuan ini meningkatkan pemahaman tentang dinamik plasma atmosfera atas dan potensinya untuk mengganggu isyarat radar untuk penjejakan satelit dan aplikasi kritikal lain. Penyelidikan lanjut dalam bidang ini boleh memberikan pandangan berharga tentang bagaimana peristiwa SAID dan fenomena yang berkaitan boleh memberi kesan kepada atmosfera Bumi.

Sumber: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Dibangunkan dalam Sektor Waktu Setempat Magnet Pascatengahmalam (1–4) Sepanjang 2013, Jurnal Penyelidikan Geofizik: Fizik Angkasa (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677