Peristiwa Misteri Mengalihkan Halo Perkara Gelap Galaxy Kita, Rancangan Kajian

Satu kajian baru-baru ini menunjukkan bahawa gumpalan besar bahan gelap yang tidak kelihatan telah menyebabkan herotan yang ketara dalam bentuk galaksi kita. Walaupun saintis pada mulanya percaya bahawa Bima Sakti adalah cakera rata dengan dua lengan lingkaran, pengukuran yang diambil sepanjang abad lalu telah mendedahkan lenturan yang tidak dapat dijelaskan. Ledingan berlaku terutamanya di sempadan galaksi, di mana kawasan tertentu merosot manakala yang lain menyala ke atas, memberikan rupa sombrero yang hancur.

Simulasi komputer yang dijalankan oleh penyelidik mungkin telah mendedahkan punca di sebalik fenomena ini. Simulasi membayangkan peristiwa misteri yang mengganggu penjajaran halo jirim gelap galaksi kita yang tidak kelihatan. Kajian itu, yang diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy pada 14 September, menunjukkan bukti kukuh bahawa Galaxy kita diselubungi lingkaran jirim gelap yang condong.

Jirim gelap ialah sejenis jirim yang sukar difahami yang membentuk kira-kira 85% daripada jumlah jirim alam semesta. Walaupun ia tidak berinteraksi secara langsung dengan cahaya dan kekal tidak kelihatan, kesan gravitinya boleh diperhatikan. Jirim gelap bertanggungjawab untuk mempercepatkan bintang ke kelajuan yang luar biasa semasa mereka mengorbit pusat galaksi, memesongkan cahaya bintang yang jauh dan membentuk lingkaran galaksi Bima Sakti.

The galactic halo refers to a vast sphere of stars that float like leaves on a pond of dark matter, located beyond the spiral arms of the Milky Way. Recent investigations using the European Space Agency’s Gaia spacecraft have shown that the stars within the galactic halo are peculiarly misaligned.

Dalam usaha untuk memahami implikasi halo bintang yang tidak seimbang untuk halo jirim gelap, ahli astronomi menggunakan model komputer untuk mencipta semula galaksi muda yang menyerupai Bima Sakti. Model itu termasuk halo jirim gelap yang dicondongkan 25 darjah berbanding cakera. Selepas mensimulasikan galaksi selama 5 bilion tahun, penyelidik mendapati bahawa model mereka hampir menyerupai galaksi kita sendiri.

Punca di sebalik salah jajaran halo jirim gelap masih tidak jelas. Walau bagaimanapun, simulasi yang dijalankan oleh penyelidik mencadangkan bahawa ia berkemungkinan akibat perlanggaran besar-besaran, yang berpotensi melibatkan galaksi lain yang berlanggar dengan galaksi kita sendiri. Perlanggaran ini boleh menyebabkan halo jirim gelap condong ke atas sebanyak 50 darjah sebelum perlahan-lahan turun ke ketinggian 20 darjah semasa.

