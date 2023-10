Atlas Kosmik Baharu Menyediakan Butiran Tepat Hampir 400,000 Galaksi

Atlas kosmik digital yang dikenali sebagai Siena Galaxy Atlas (SGA) telah dicipta menggunakan data daripada tiga tinjauan astronomi yang dijalankan antara 2014 dan 2017. Atlas ini mengandungi maklumat tepat tentang hampir 400,000 galaksi di sekitar Bima Sakti. Di samping menjadi sumber yang berharga untuk ahli astronomi, atlas juga menampilkan imej cantik yang boleh diakses oleh orang ramai dalam talian.

SGA ialah alat yang tidak ternilai untuk ahli astronomi kerana ia membolehkan mereka mengenal pasti corak dan mengkategorikan penemuan baharu, seperti bintang fana yang menyala dan hilang. Selain itu, ia membantu ahli astronomi menentukan objek mana yang layak untuk disiasat lanjut. Pangkalan data mesti sentiasa dikemas kini untuk mengikuti penemuan baharu dan kemajuan dalam teknologi teleskop.

SGA menyediakan ketepatan puncak dan mengandungi banyak maklumat tentang pembentukan dan evolusi galaksi, pengedaran jirim gelap, dan perambatan gelombang graviti melalui angkasa. Menurut John Moustakas, ketua projek SGA dan seorang profesor fizik di Kolej Siena, galaksi besar yang berdekatan amat penting untuk dikaji kerana ia menawarkan pandangan terperinci tentang proses galaksi.

Pemetaan langit malam telah menjadi amalan sejak berabad-abad lalu dengan penciptaan atlas kosmik yang terkenal seperti Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles dan New General Catalog of Nebulae and Clusters of Stars. Tidak seperti atlas bersejarah ini, SGA bergantung pada imej digital terkini yang ditangkap oleh teknologi canggih. Atlas itu dicipta menggunakan maklumat daripada pelbagai teleskop dan satelit, termasuk Kamera Tenaga Gelap (DECam) dan satelit Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) NASA.

Salah satu ciri menonjol SGA ialah ketepatannya, terima kasih kepada instrumen yang sangat sensitif yang digunakan dalam pengumpulan data. Ia merupakan atlas kosmik pertama yang menampilkan profil cahaya galaksi, menerangkan cara kecerahan berubah dari tengah ke tepi. SGA menghapuskan isu sebelumnya dengan kedudukan, saiz, bentuk dan entri bukan galaksi yang salah dalam kompilasi lain.

Ahli astronomi boleh menggunakan data SGA untuk pelbagai tujuan, termasuk mengkaji bagaimana bintang terbentuk dalam galaksi berbentuk berbeza dan menyiasat pengaruh jirim gelap pada kedudukan dan pengelompokan galaksi. Ia juga boleh membantu mengenal pasti sumber isyarat gelombang graviti yang dikesan di Bumi.

Pengeluaran data ini bukan sahaja bermanfaat untuk penyelidikan saintifik tetapi juga membolehkan orang ramai melihat dan mengenal pasti galaksi berdekatan. SGA akan berguna terutamanya untuk ahli astronomi amatur yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sasaran cakerawala yang mereka amati.

