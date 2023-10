NASA untuk Melancarkan Sistem Komunikasi Laser ke Stesen Angkasa Antarabangsa

By

NASA sedang bersiap sedia untuk menghantar sistem komunikasi laser ke Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) bulan depan. Sistem, yang dikenali sebagai ILLUMA-T, akan dipasang pada modul luaran ISS. Tujuannya adalah untuk mempamerkan komunikasi laser kadar data yang tinggi dari stesen angkasa ke Demonstrasi Geganti Komunikasi Laser (LCRD) NASA, yang kemudiannya akan menghantar data kembali ke Bumi.

LCRD, yang dilancarkan pada 2021, sedang menghantar data ke Bumi dari orbit geosynchronous pada kadar 1.2 Gbps. Sebagai satelit geganti, LCRD membenarkan misi angkasa lepas menghantar data mereka melalui pautan laser ke geganti, yang kemudiannya menghantarnya ke stesen bumi di Bumi. Gabungan ILLUMA-T dan LCRD akan mewujudkan sistem geganti komunikasi laser dua hala pertama NASA.

Kelebihan sistem laser berbanding kaedah komunikasi tradisional ialah mereka menawarkan kadar data yang lebih tinggi sambil lebih ringan dan memerlukan kuasa yang lebih sedikit. Ini amat berfaedah apabila mereka bentuk kapal angkasa.

Muatan ILLUMA-T sedang diuruskan oleh Pusat Penerbangan Angkasa Goddard NASA, dengan kerjasama Johnson Space Center dan Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Pelancaran sistem komunikasi laser dijadualkan pada 5 November, di atas kapal angkasa SpaceX Dragon dari Pusat Angkasa Kennedy NASA di Florida.

Selain ILLUMA-T, kapal angkasa Dragon juga akan membawa eksperimen, perkakasan dan bekalan lain untuk krew Ekspedisi 70. Satu eksperimen sedemikian ialah Eksperimen Gelombang Atmosfera (AWE), yang akan mengukur ciri dan pergerakan gelombang graviti atmosfera. AWE bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang atmosfera, cuaca, iklim dan membangunkan strategi untuk mengurangkan kesan cuaca angkasa.

