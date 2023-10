Teleskop Angkasa James Webb Mendedahkan Kelaziman Galaksi Cakera di Alam Semesta Awal

By

Pasukan penyelidik antarabangsa, termasuk saintis dari The University of Manchester dan University of Victoria, telah membuat penemuan terobosan menggunakan Teleskop Angkasa James Webb. Penyelidikan mereka telah mendedahkan bahawa galaksi yang menyerupai Bima Sakti kita sendiri dominan di seluruh alam semesta dan lebih biasa daripada yang dipercayai sebelum ini. Penemuan pasukan mencabar teori sedia ada tentang pembentukan dan evolusi galaksi.

Diterbitkan dalam The Astrophysical Journal, kajian semakan rakan sebaya menunjukkan bahawa galaksi cakera, yang sebelum ini dianggap jarang berlaku di alam semesta awal, sebenarnya 10 kali lebih lazim dalam tempoh masa ini. Telah lama dipercayai bahawa galaksi yang baru terbentuk ini tidak mempunyai sebarang struktur yang boleh dilihat seperti lengan lingkaran, palang atau cincin sehingga sekurang-kurangnya enam bilion tahun selepas Big Bang. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru menunjukkan bahawa ciri-ciri ini mungkin muncul seawal 3.7 bilion tahun selepas kelahiran alam semesta.

Kajian itu, yang mengklasifikasikan hampir 4,000 galaksi dari alam semesta awal, mengkategorikannya berdasarkan bentuk dan struktur. Pasukan mendapati bahawa set sampel terdiri daripada galaksi cakera, sumber titik dan spheroid. Galaksi dalam kumpulan terakhir menunjukkan tanda-tanda penggabungan dengan galaksi lain dan pecahan pembentukan bintang, menunjukkan sifat berstruktur.

Penemuan itu mencabar teori sedia ada tentang pembentukan dan evolusi galaksi sepanjang 10 bilion tahun yang lalu. Christopher Conselice, seorang profesor astronomi di The University of Manchester dan pengarang bersama kajian itu, menyatakan bahawa ahli astronomi kini mesti mempertimbangkan semula pemahaman mereka tentang perkembangan awal galaksi.

Penulis utama Leonardo Ferreira dari University of Victoria menekankan kepentingan Teleskop Angkasa James Webb dalam penyelidikan ini, menyatakan bahawa keupayaannya untuk mencari begitu banyak galaksi cakera di alam semesta awal menunjukkan kuasa instrumen dan menunjukkan bahawa struktur galaksi terbentuk lebih awal daripada sebelumnya. dipercayai.

Kajian terobosan ini membuka jalan kepada idea dan teori baharu tentang evolusi galaksi sepanjang sejarah alam semesta.

Sumber:

- Universiti Manchester

– Jurnal Astrofizik