Lembaran Ais Antartika yang Mencair: Memahami Peranan Pelepasan Subglasial

Di tengah-tengah landskap beku Antartika yang luas terletak lembaran ais Antartika, komponen penting dalam sistem iklim planet kita. Kepingan ais gergasi ini bukan sahaja memantulkan cahaya matahari, membantu mengekalkan kesejukan Bumi, tetapi ia juga menyimpan 70 peratus air tawar dunia yang mengejutkan. Walau bagaimanapun, kajian baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis dari Scripps Institution of Oceanography di University of California, San Diego (UCSD), telah menjelaskan fenomena membimbangkan yang boleh memberi kesan ketara kepada paras laut global.

Penyelidikan yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances, mendedahkan bahawa apabila air di bawah glasier mencair dan mengalir ke laut, ia menyebabkan ais mencair pada kadar yang lebih cepat. Para saintis merujuk kepada proses ini sebagai nyahcas subglasial. Sebelum ini, unjuran utama kenaikan paras laut, seperti yang dibuat oleh Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim, tidak mengambil kira kehilangan ais tambahan akibat luahan subglasial.

Menurut Tyler Pelle, pengarang utama kajian itu, unjuran tepat kenaikan paras laut global adalah penting untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Anggaran semasa mungkin memandang rendah kadar kenaikan paras laut di seluruh dunia, yang boleh membawa kesan yang teruk kepada berjuta-juta orang yang tinggal di zon pantai rendah. Pelle menekankan keperluan untuk memasukkan nyahcas subglasial ke dalam usaha pemodelan untuk memberikan ramalan yang lebih tepat.

Kajian itu memberi tumpuan kepada dua glasier Antartika Timur: Denman dan Scott. Glasier ini, terletak bersebelahan antara satu sama lain di atas parit benua dengan kedalaman lebih dua batu, berpotensi untuk menaikkan paras laut hampir lima kaki. Menggunakan pelbagai senario pelepasan, para penyelidik menjalankan simulasi pengunduran glasier sepanjang tahun 2300. Apabila nyahcas subglasial difaktorkan, model itu meramalkan bahawa kedua-dua glasier akan mencapai cerun parit 25 tahun lebih awal daripada yang difikirkan sebelum ini.

Jamin Greenbaum, pengarang bersama kajian itu, menyatakan bahawa penyelidikan itu berfungsi sebagai panggilan bangun untuk komuniti pemodelan. Kegagalan untuk mengambil kira luahan subglasial menjejaskan ketepatan ramalan. Tambahan pula, kajian itu menyerlahkan peranan penting yang dimainkan manusia dalam mengurangkan kenaikan paras laut dengan membendung pelepasan gas rumah hijau. Walaupun pelepasan subglasial adalah penting, akhirnya tindakan manusialah yang memegang kunci untuk mengelakkan senario hari kiamat.

Implikasinya melangkaui glasier Denman dan Scott. Air cair subglasial telah diperhatikan di bawah pelbagai glasier Antartika, seperti Thwaites, Pine Island, dan Totten. Penyelidikan tambahan diperlukan untuk memahami magnitud kesan pelepasan subglasial pada glasier ini dan kenaikan paras laut seterusnya.

Dengan menerangi peranan pelepasan subglasial dalam pencairan ais Antartika, kajian ini berfungsi sebagai peringatan yang jelas tentang keperluan mendesak untuk menangani perubahan iklim. Unjuran masa depan dan kesediaan komuniti pantai bergantung pada pemahaman yang tepat tentang kenaikan paras laut. Hanya dengan mempertimbangkan semua faktor, termasuk kesan luahan subglasial, kita boleh menavigasi jalan ke arah masa depan yang mampan dengan lebih baik.

Soalan Lazim

Apakah pelepasan subglasial?

Nyahcas subglasial merujuk kepada proses pencairan air di bawah glasier dan mengalir keluar ke laut. Ia merupakan faktor penting yang mempercepatkan pencairan glasier dan menyumbang kepada kenaikan paras laut.

Mengapakah unjuran kenaikan aras laut yang tepat penting?

Unjuran kenaikan paras laut yang tepat adalah penting untuk kebajikan masyarakat pantai. Berjuta-juta orang tinggal di zon pantai rendah, dan ramalan yang tepat membantu dalam menyediakan komuniti ini untuk potensi kesan kenaikan paras laut.

Apakah implikasi pelepasan subglasial terhadap kenaikan paras laut?

Kajian itu mencadangkan bahawa unjuran semasa kenaikan paras laut mungkin memandang rendah kadar itu disebabkan kehilangan ais tambahan yang disebabkan oleh luahan subglasial. Menggabungkan proses ini ke dalam model membantu memberikan ramalan yang lebih tepat dan membantu dalam memahami magnitud kesan ke atas glasier di seluruh dunia.

Apakah peranan pelepasan gas rumah hijau dalam kenaikan paras laut?

Kajian itu menekankan bahawa tindakan manusia, terutamanya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, memainkan peranan penting dalam mengurangkan kenaikan paras laut. Walaupun pelepasan subglasial adalah penting, mengekang pelepasan adalah penting untuk mengelakkan senario kiamat.

