SpaceX Berjaya Melancarkan Misi Starlink Ke-42 dengan Roket Falcon 9

SpaceX telah mencapai satu lagi pencapaian apabila ia berjaya melancarkan misi Starlink ke-42 tahun ini. Misi itu melibatkan roket Falcon 9 yang berlepas dari Kompleks Pelancaran Angkasa 4E di Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg di California. Roket itu membawa sekumpulan 21 satelit, bertujuan untuk menempatkannya ke orbit tertentu 185×178 batu condong pada 53 darjah ke khatulistiwa.

Penggalak peringkat pertama roket Falcon 9, yang sebelum ini telah menyelesaikan lima penerbangan, melakukan pendaratan dengan jayanya di kapal dron 'Of Course I Still Love You' di Lautan Pasifik. Penggalak ini telah digunakan untuk pelbagai misi, termasuk misi Tranche 0 pertama untuk Agensi Pembangunan Angkasa dan empat misi penghantaran Starlink sebelum ini.

21 satelit yang digunakan semasa misi ini ialah satelit V2 Mini Starlink, yang diperkenalkan awal tahun ini. Ia lebih besar daripada satelit V1.5 sebelumnya, dilengkapi dengan antena yang dinaik taraf dan panel solar yang lebih besar. Penambahbaikan ini membolehkan satelit V2 Mini menyampaikan lebar jalur empat kali ganda daripada pendahulunya.

SpaceX baru-baru ini meraikan mencapai lebih dua juta pelanggan di lebih 60 negara untuk perkhidmatan internet Starlinknya. Sejak 2019, syarikat itu telah melancarkan 5,157 satelit, 4,807 daripadanya masih berada di orbit dan 4,776 berfungsi seperti biasa.

Pelancaran yang berjaya ini menyumbang kepada matlamat SpaceX untuk menyediakan liputan jalur lebar global melalui buruj Starlink yang semakin berkembang. Memandangkan syarikat itu terus meningkatkan bilangan satelit yang beroperasi, lebih ramai pengguna di seluruh dunia akan mendapat manfaat daripada akses internet berkelajuan tinggi yang boleh dipercayai.

