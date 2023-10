SpaceX Falcon 9 Berjaya Melancarkan 21 Satelit Starlink dari Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg

Awal pagi ini, sebuah roket SpaceX Falcon 9 berlepas dari Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg di California, berjaya menghantar 21 satelit Starlink ke orbit. Pelancaran ini menandakan yang pertama daripada dua misi penghantaran Starlink yang dirancang untuk hari itu.

Roket Falcon 9, dikuasakan oleh sembilan enjin Merlin 1D, berlepas pada 1:23 pagi PDT. Selepas lepas landas dari Kompleks Pelancaran Angkasa 4 Timur (SLC-4E), roket itu memulakan trajektori tenggara. Pelancaran ini terkenal kerana ia merupakan misi ke-22 yang dijalankan oleh SpaceX dari Pantai Barat tahun ini, serta pelancaran orbit ke-75 pada 2023 untuk syarikat itu.

Satu aspek penting dalam misi ini ialah penggunaan semula penggalak peringkat pertama. Penggalak khusus ini telah menyelesaikan 16 penerbangan, telah digunakan dalam misi seperti Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 dan banyak lagi. Selepas fasa pembakaran utama, berlangsung lebih kurang dua setengah minit, peringkat pertama berjaya mendarat di kapal dron yang diberi nama 'Of Course I still Love You' di Lautan Pasifik.

Penggunaan satelit 21 V2 Mini Starlink dijadualkan berlangsung kira-kira sejam selepas pelancaran. Satelit ini adalah generasi kapal angkasa Starlink yang akan datang, dilengkapi dengan antena yang dinaik taraf dan panel solar yang lebih besar. Berbanding dengan pendahulunya, satelit V2 Mini mempunyai kapasiti untuk menyampaikan empat kali lebar jalur. Pelancaran hari ini menandakan kali ke-28 model V2 Mini telah digunakan sejak diperkenalkan awal tahun ini.

Sebagai tambahan kepada pelancaran ini, satu lagi roket Falcon 9 akan berlepas hari ini dari Stesen Angkatan Angkasa Cape Canaveral di Florida. Misi ini akan membawa muatan pemecah rekod sebanyak 23 satelit V2 Mini Starlink, jumlah tertinggi yang akan digunakan dalam satu misi.

Jelas sekali bahawa SpaceX terus membuat kemajuan yang ketara dalam buruj satelit Starlinknya, memperluaskan lagi liputan jalur lebar globalnya dan membuka jalan untuk sambungan internet yang lebih baik di seluruh dunia.

Definisi:

– Falcon 9: Roket orbit dua peringkat dibangunkan dan dihasilkan oleh SpaceX untuk pengangkutan satelit dan kapal angkasa ke angkasa.

– Starlink: Konstelasi internet satelit sedang dibina oleh SpaceX yang menyediakan liputan jalur lebar global.

– Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg: Pangkalan Angkatan Angkasa Amerika Syarikat yang terletak di barat laut Lompoc, California.

– Pelancaran orbit: Proses menghantar roket atau kapal angkasa ke orbit mengelilingi badan angkasa.

Sumber:

– SpaceX (tiada URL disediakan)

– Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg (tiada URL disediakan)