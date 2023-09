Kisah Angkasawan Wanita Pertama Amerika yang Tidak Terungkap

Pada tahun 1980-an, NASA menyasarkan untuk mewujudkan ruang sebagai industri yang berkembang maju, dan mereka meminta bantuan enam angkasawan wanita pertama untuk mencapai matlamat ini. Kisah-kisah wanita ini, Sally Ride, Judy Resnick, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, dan Shannon Lucid, yang menyertai kelas angkasawan NASA pada tahun 1978, ditulis dalam buku baharu Loren Grush, “The Six: The Untold Story of America’s Angkasawan Wanita Pertama”.

Walaupun Sally Ride dikenali secara meluas sebagai wanita Amerika pertama di angkasa, terdapat sedikit pengiktirafan yang diberikan kepada wanita perintis lain yang mengikuti jejaknya. Buku Grush memberi penerangan tentang kehidupan mereka, perjalanan untuk menjadi angkasawan, dan penerbangan sulung mereka dengan NASA. Garis masa buku itu menjangkau dari pertengahan 1970-an hingga pertengahan 1980-an, yang membawa kepada kemalangan Challenger yang tragis yang meragut nyawa seorang daripada enam angkasawan.

Salah satu tema penting yang diterokai dalam buku ini ialah idea kepelbagaian dalam penerokaan angkasa lepas. Grush membincangkan video pengambilan impak oleh pelakon Star Trek Nichelle Nichols pada akhir 1970-an, bertujuan untuk menggalakkan lebih ramai wanita dan orang kulit berwarna menyertai program angkasawan. Video ini bukan sahaja menggalakkan kemasukan tetapi juga menggambarkan ruang sebagai masa depan perdagangan. Pengkomersialan ruang ialah topik yang menonjol dalam industri angkasa hari ini, dengan syarikat swasta seperti SpaceX dan Elon Musk memainkan peranan penting.

Grush juga menyerlahkan cabaran dan bahaya bergantung pada perusahaan swasta untuk penerokaan angkasa lepas. Walaupun visi NASA mengenai program ulang-alik angkasa lepas sebagai usaha perniagaan yang menguntungkan tidak menjadi kenyataan, landskap semasa menunjukkan bahawa angkasa lepas sememangnya telah menjadi industri yang menguntungkan. Grush berhujah bahawa menyerahkan penerokaan angkasa lepas AS semata-mata di tangan syarikat swasta menimbulkan persoalan tentang tanggungjawab dan keselamatan.

Buku ini juga menyediakan detik-detik jenaka dan pengembaraan, termasuk kisah yang tidak dapat dilupakan tentang tiga daripada enam angkasawan yang menyebabkan huru-hara untuk seorang pengajar penerbangan Boeing 747. Anekdot ini menambah sentuhan manusia pada naratif dan menyerlahkan keperibadian dan semangat wanita yang menjejaki jejak ini.

“The Six” membawa perhatian kepada pencapaian luar biasa dan kisah-kisah yang tidak terperi tentang angkasawan wanita pertama Amerika. Ia mencabar naratif tradisional penerokaan angkasa lepas dan menekankan kepentingan kepelbagaian dan pengkomersilan ruang dalam dunia hari ini.

