Sumber Tenaga Baharu: Mengumpul Elektrik daripada Gerakan Molekul

Para saintis telah menemui pendekatan baharu yang menjanjikan untuk menjana elektrik dengan memanfaatkan pergerakan molekul. Walaupun teknologi tenaga gelombang telah terbukti sebagai sumber penjanaan kuasa yang berkesan, para penyelidik kini mendapati bahawa walaupun molekul dalam keadaan rehat mempunyai tenaga yang wujud yang boleh dimanfaatkan.

Dalam artikel yang diterbitkan dalam Bahan APL, penyelidik menguji peranti penuaian tenaga molekul yang menangkap tenaga daripada gerakan semula jadi molekul dalam cecair. Dengan menenggelamkan nanoarrays bahan piezoelektrik dalam cecair, para penyelidik dapat menukar pergerakan cecair menjadi arus elektrik yang stabil. Kejayaan ini berpotensi menghasilkan sejumlah besar tenaga, memandangkan sejumlah besar udara dan cecair di Bumi.

Peranti ini menggunakan zink oksida, bahan piezoelektrik, yang menjana potensi elektrik apabila ia mengalami pergerakan. Para penyelidik membandingkan pergerakan helai zink oksida dengan rumpai laut yang melambai di lautan. Kelebihan peranti ini ialah ia tidak bergantung pada sebarang kuasa luaran, menjadikannya sumber tenaga bersih yang mengubah permainan. Ia membuka kemungkinan menjana tenaga elektrik melalui gerakan terma molekul cecair, yang pada asasnya berbeza daripada gerakan mekanikal tradisional.

Aplikasi untuk teknologi ini sangat luas. Ia boleh digunakan untuk menggerakkan teknologi nano seperti peranti perubatan yang boleh diimplan. Peranti ini juga boleh ditingkatkan kepada penjana bersaiz penuh untuk pengeluaran tenaga berskala kilowatt. Para penyelidik sedang berusaha untuk meningkatkan ketumpatan tenaga peranti dengan menguji cecair yang berbeza, bahan piezoelektrik berprestasi tinggi dan seni bina peranti baharu.

Penyelidikan terobosan ini menyediakan jalan yang menarik untuk menjana elektrik yang tidak bergantung kepada sumber luaran konvensional seperti tenaga angin, hidroelektrik atau solar. Keupayaan untuk memanfaatkan tenaga sedia ada molekul membuka kemungkinan baharu untuk penyelesaian tenaga yang mampan dan bersih pada masa hadapan.

Sumber:

– Bahan APL – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Perhubungan Media di AIP – [e-mel dilindungi]

– Gabungan Pengarang: East Eight Energy Co. Ltd.; Universiti Nankai