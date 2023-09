Masa Depan Penerokaan Angkasa Lepas: Perbualan dengan Eric Ianson dari NASA

Dalam syarahan akan datang bertajuk "Planet dan asteroid dan bulan… oh saya!", Eric Ianson, Timbalan Pengarah Bahagian Sains Planet di Ibu Pejabat NASA, akan membincangkan usaha terkini dan paling menarik NASA dalam penerokaan angkasa lepas. Ini termasuk pengumpulan sampel dari permukaan Marikh, demonstrasi pertahanan planet dengan sengaja menghempas kapal angkasa ke asteroid, dan penerokaan bulan Musytari Europa dan lautan yang dilitupi ais.

Pencapaian yang boleh dijangkakan oleh golongan muda untuk menyaksikan sepanjang hayat mereka dalam bidang penerokaan angkasa lepas sukar untuk diramalkan, kerana teknologi berkembang pesat dan minat berubah. Walau bagaimanapun, terdapat trend tertentu yang boleh dikenal pasti. Kembalinya manusia ke Bulan dan pendaratan akhirnya angkasawan di Marikh berada di kaki langit. Misi robot ke pelbagai planet, bulan dan badan kecil dalam sistem suria akan diteruskan, dengan tumpuan pada destinasi seperti Europa bulan Musytari, Titan bulan Zuhal dan Uranus. Terdapat juga kemajuan dalam mengenal pasti dunia yang boleh dihuni di luar sistem suria kita.

Peranan NASA dalam mencapai penemuan besar angkasa lepas adalah penting, walaupun syarikat swasta seperti SpaceX memainkan peranan yang semakin penting dalam perjalanan angkasa lepas. Walaupun syarikat swasta mempunyai motivasi perniagaan, NASA dibiayai untuk mencapai objektif sains, penerokaan atau teknologi tertentu. Kerjasama dengan industri adalah perkara biasa, tetapi terdapat keadaan di mana NASA membangunkan instrumen khusus atau kapal angkasa secara dalaman, seperti rover Mars dan kapal angkasa Europa Clipper.

Pencapaian program angkasa lepas India baru-baru ini mendarat di kutub selatan bulan adalah dipuji. NASA menghargai kerjasama antarabangsa dan mengiktiraf kepentingan berkongsi data misi untuk manfaat penemuan saintifik. Mereka menggalakkan rakan sekerja antarabangsa mereka untuk melakukan perkara yang sama, mempromosikan penerokaan angkasa lepas secara aman.

Apabila ditanya tentang filem atau rancangan TV kegemarannya tentang penerokaan angkasa lepas atau angkasa lepas, Eric Ianson menyebut beberapa kegemaran, termasuk "Apollo 13," "The Martian" dan "The Empire Strikes Back." Walau bagaimanapun, dia akhirnya memilih "The Right Stuff" sebagai pilihan utamanya. Filem ini menggambarkan kisah angkasawan Mercury Seven yang asal dan menangkap imaginasi dan cabaran perjalanan angkasa ketika ia sedang beralih daripada fiksyen sains kepada realiti.

Kuliah Wilder Penfield Eric Ianson dijadualkan pada 13 November jam 4 petang di Amfiteater Jeanne Timmins The Neuro.

Definisi:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, agensi angkasa lepas awam Amerika Syarikat yang bertanggungjawab untuk penerokaan dan penyelidikan angkasa lepas negara.

Program Penerokaan Marikh – Program NASA memberi tumpuan kepada penerokaan Marikh, termasuk kajian iklim, geologi dan potensi planet untuk menyokong kehidupan.

Program Sistem Kuasa Radioisotop – Program NASA yang membangunkan dan mengekalkan penggunaan sistem kuasa radioisotop, yang membekalkan tenaga elektrik untuk misi angkasa lepas menggunakan haba yang dijana daripada pereputan isotop radioaktif.

Pertahanan planet – Kajian dan pembangunan kaedah untuk melindungi Bumi daripada kejadian kesan berpotensi oleh asteroid atau komet.

Europa – Salah satu bulan Musytari yang dipercayai mempunyai lautan bawah permukaan air cair di bawah kerak beraisnya.

Perkhidmatan muatan bulan komersial – Program yang bertujuan untuk menyampaikan misi sains dan teknologi ke Bulan melalui perkongsian dengan syarikat komersial.

Perseverance Rover – Misi NASA ke Marikh yang bertujuan untuk meneroka kebolehdiaman planet, mencari tanda-tanda kehidupan purba dan mengumpul sampel untuk potensi kembali ke Bumi.

Teleskop Angkasa James Webb - Teleskop angkasa akan datang ditetapkan untuk dilancarkan pada tahun 2021, direka untuk menjadi teleskop angkasa yang paling berkuasa pernah dibina.

Program Artemis – Program NASA yang bertujuan untuk mendaratkan "wanita pertama dan lelaki seterusnya" di Bulan menjelang 2024.

