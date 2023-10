Penemuan Baharu: Membongkar Rahsia Pendaratan Bulan

By

Apabila pendarat Vikram Chandrayaan-3 mendarat di permukaan Bulan pada 23 Ogos, satu peristiwa yang luar biasa berlaku. Semasa ia turun dan bersentuhan dengan tanah bulan, sejumlah besar bahan bulan telah dikeluarkan ke angkasa lepas, mengakibatkan fenomena yang menarik dikenali sebagai "ejecta halo."

Para saintis dari Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India (ISRO) telah menganggarkan bahawa kira-kira 2.06 tan epi-regolit bulan, yang merujuk kepada permukaan atas tanah bulan atau regolit, telah diusir dari tapak pendaratan di atas kawasan seluas 108.4 m². Penemuan yang menawan ini, yang didokumenkan dalam Journal of the Indian Society of Remote Sensing, menawarkan pandangan berharga tentang kelakuan bahan bulan semasa peristiwa pendaratan dan membuka jalan untuk penyelidikan lanjut tentang geologi bulan.

Untuk menyiasat fenomena ini, saintis beralih kepada Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) di atas orbiter Chandrayaan-2. Dengan membandingkan imejan pankromatik terperinci yang ditangkap sebelum dan selepas pendaratan Vikram, mereka dapat mencirikan ' halo ejecta' yang memukau. Tompok terang yang tidak teratur ini mengelilingi pendarat, mendedahkan dinamik menarik yang terlibat dalam pendaratan bulan.

Penemuan ini memberi penerangan tentang kuasa dan mekanisme yang dimainkan semasa proses pendaratan, memberikan para saintis pemahaman yang lebih mendalam tentang kesan pendaratan bulan pada permukaan bulan. Tambahan pula, saintis menganggarkan jumlah epiregolith lunar yang dikeluarkan menggunakan hubungan empirikal, menambah pengetahuan kita tentang kuantiti dan kelakuan bahan bulan dalam peristiwa tersebut.

Penemuan baharu ini menandakan satu peristiwa penting dalam penerokaan bulan, menawarkan perspektif baharu tentang interaksi antara kapal angkasa dan permukaan bulan. Ia membuka jalan yang menarik untuk kajian masa depan, mendorong pemahaman kita tentang geologi Bulan dan membuka jalan untuk misi bulan yang lebih maju.

Apakah 'ejecta halo'?

'Ejecta halo' merujuk kepada kawasan terang anomali yang tercipta di sekeliling pendarat bulan apabila hentaman dengan permukaan bulan, yang disebabkan oleh lonjakan bahan bulan.

Apakah epi-regolith bulan?

Lunar epi-regolith merujuk kepada lapisan atas tanah atau regolit yang terdapat pada permukaan Bulan.

Bagaimanakah 'ejecta halo' dikaji?

Para saintis menggunakan Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) di atas orbiter Chandrayaan-2 untuk menangkap imejan resolusi tinggi sebelum dan selepas pendaratan, membolehkan analisis terperinci 'ejecta halo'.

Apakah kesan penemuan ini terhadap penerokaan bulan?

Penemuan ini memberikan pandangan berharga tentang kelakuan bahan bulan semasa pendaratan dan meningkatkan pemahaman kita tentang daya dan dinamik yang terlibat. Ia membuka jalan baharu untuk penyelidikan dan kemajuan dalam geologi lunar dan perancangan misi.