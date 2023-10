Kajian Baharu mendedahkan Penemuan Menarik tentang Pendaratan Lunar Chandrayaan-3

By

Satu kajian baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis dari Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India (ISRO) telah mendedahkan butiran menarik tentang pendaratan bulan bersejarah modul pendarat Chandrayaan-3, Vikram. Kajian itu, bertajuk "Pencirian Ejecta Halo pada Permukaan Bulan Sekitar Chandrayaan-3 Vikram Lander Menggunakan Imejan OHRC," diterbitkan dalam Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Menurut kajian itu, apabila Vikram melakukan pendaratan di permukaan bulan pada 23 Ogos 2023, ia mencipta fenomena luar biasa yang dikenali sebagai "ejecta halo." Halo ejecta ini dijana semasa modul pendarat menaikkan habuk bulan dan mencipta tompok terang di sekelilingnya semasa penurunan dan pendaratan.

Menggunakan imejan pankromatik resolusi tinggi daripada Kamera Resolusi Tinggi Orbiter Chandrayaan-2 (OHRC), para saintis membandingkan imej yang diambil sebelum dan selepas peristiwa pendaratan. Mereka mencirikan halo ejecta sebagai tompok terang yang tidak teratur mengelilingi pendarat.

Kajian menganggarkan bahawa kira-kira 2.06 tan regolit epi bulan (bahan permukaan) telah dikeluarkan dan disesarkan di kawasan seluas 108.4 m² di sekitar tapak pendaratan. Anjakan ketara bahan bulan ini memberikan pandangan yang berharga tentang proses geologi dan komposisi permukaan bulan.

Kejayaan Chandrayaan-3 mendarat di permukaan bulan menandakan pencapaian bersejarah bagi India, menjadikannya negara keempat yang mendaratkan kapal angkasa di bulan dan yang pertama mendarat di kawasan kutub. Sejak mendarat, pendarat Vikram dan Pragyan Rover telah menjalankan pelbagai ukuran in-situ, mengesahkan kehadiran sulfur di rantau ini dan mengesan unsur-unsur kecil.

Walaupun memasuki mod tidur selepas satu hari lunar, usaha untuk membangunkan pendarat dan rover tidak berjaya setakat ini. Walau bagaimanapun, data dan penemuan yang dikumpul semasa tempoh operasinya terus memberikan cerapan berharga tentang jiran cakerawala terdekat kita.

