Hubert Reeves: Ahli Astrofizik dan Komunikator Sains

By

Hubert Reeves, ahli astrofizik Kanada-Perancis yang meninggal dunia baru-baru ini pada usia 91 tahun, bukan sahaja seorang saintis terkenal tetapi juga seorang komunikator sains terkemuka. Dilahirkan di Montreal pada tahun 1932, Reeves mengembangkan minat terhadap astronomi pada usia muda, meneroka dunia semula jadi dan mengkaji bintang sebagai ahli astronomi amatur. Ketertarikannya dengan kosmos mendorongnya untuk meneruskan kerjaya dalam astrofizik, akhirnya memperoleh PhD dari Universiti Cornell dan menjadi perunding untuk program angkasa lepas NASA.

Reeves terkenal dengan keupayaannya untuk menerangkan konsep saintifik yang kompleks kepada orang awam, dan dia ingin berkongsi kecintaannya terhadap sains dan alam semesta dengan khalayak yang lebih luas. Pada tahun 1981, beliau menerbitkan buku bertajuk "Sabar dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), yang menjadi buku terlaris di Perancis dan telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Buku itu menerima pujian kerana keupayaannya mengubah astrofizik menjadi kisah epik, dan ia mengukuhkan reputasi Reeves sebagai penyampai sains yang mahir.

Sepanjang kerjayanya, Reeves mengarang lebih 40 buku, termasuk beberapa tajuk untuk kanak-kanak. Dia menjadi wajah yang dikenali di TV Perancis, muncul di rancangan bual bicara sastera popular dan memukau penonton dengan rambut putih liarnya, mata yang berkelip-kelip, dan loghat Quebec yang merdu. Sikapnya yang berkarisma dan menarik menjadikan dia seorang penceramah yang dicari dalam dunia berbahasa Perancis, di mana dia dikenali sebagai setara Perancis dengan Carl Sagan.

Reeves bukan sahaja seorang penyampai sains tetapi juga seorang pencinta alam sekitar yang terkemuka. Dia bersungguh-sungguh menyokong perlindungan alam semula jadi dan memberi amaran tentang bahaya kemusnahan diri yang dihadapi oleh manusia. Dia percaya bahawa manusia bukanlah spesies yang dipilih dan kita mesti bertanggungjawab atas tindakan kita untuk memastikan kelangsungan hidup kita.

Sumbangan Hubert Reeves dalam bidang astrofizik dan komunikasi sains telah meninggalkan kesan yang berkekalan. Keupayaannya untuk merapatkan jurang antara pengetahuan saintifik dan orang awam telah memberi inspirasi kepada banyak orang untuk merenungkan misteri alam semesta dan untuk menghargai dan melindungi alam semula jadi.

Sumber:

– “Hubert Reeves: Ahli Astrofizik yang menjadi intelektual awam terkemuka di Perancis”, The Globe and Mail.

– "Hubert Reeves, ahli astrofizik dan alam sekitar yang menyebarkan cintanya terhadap sains - obituari", The Telegraph.